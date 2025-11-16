Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 16 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

Dzisiaj
18:23
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

Padwa wygrała w Łodzi, Śląsk Wrocław lepszy od AZS AWF Biała Podlaska

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
(fot. Padwa Zamość/facebook)

KPR Padwa Zamość zwyciężył w Łodzi. AZS AWF Biała Podlaska nie sprostał za to w domowym spotkaniu Śląskowi Wrocław.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po pierwszej połowie w lepszych nastrojach byli łodzianie, którzy prowadzili różnicą dwóch bramek (16:14). W 34 min do 16:16 doprowadził Błażej Golański.

Minutę później rzutu karnego nie wykorzystał Łukasz Szymański. Nie zraziło to gości, którzy jeszcze bardzkiej skoncentrowali się przejmując inicjatywę. Goście chwilowo odskakiwali nawet na trzy bramki. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną Padwy 28:26.

Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź – KPR Padwa Zamość 26:28 (16:14)

KPR Padwa: Gawryś, Dragan – Szymański 5, Szeląg 4, Golański 4, Fugiel 3, Bączek 3, Bielko 3, Wleklak 3, Florkiewicz 1, Małecki 1, Morawski 1, Adamczuk, Kawka, Skiba. Kary: 6 minut.

Z wiceliderem i spadkowiczem z Orlen Superligi mierzyli się akademicy z Białej Podlaskiej. W pierwszej połowie prowadzili goście, w drugiej inicjatywę przejęli bialczanie, którzy wygrywali: 23:21, 25:23, 28:27. Ostatnie pięć minut należało już do Śląska, którzy objął prowadzenie 30:29, 31:29, 32:29, by wygrać 32:30.

AZS AWF Biała Podlaska – Śląsk Wrocław 30:32 (11:17)

AZS BP: Adamiuk, Kwiatkowski – Lewandowski 3, Grzenkowicz 2, Wierzbicki, Szendzielorz 4, Chepycha 2, Rutkowski, Reszczyński, Książka 4, Tarasiuk 6, Andrzejewski 4, Petlak 2, Burzyński 3, Błaszczak. Kary: 8 minut.

W piętnastej kolejce Hetman wygrał po raz czternasty

Hetman Zamość rozbił Orlęta Spomlek i potwierdził swoją dominację

W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3
ZDJĘCIA

Trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem gorsza od Asseco Resovii Rzeszów

galeria
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
AZS AWF Biała Podlaska Padwa Zamość I centralna liga piłkarzy ręcznych

Pozostałe informacje

Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku znalazło się wśród dokumentów wystawionych na aukcji w Neuss – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. Podkreśliła, że miejsce takich dokumentów jest wyłącznie w odpowiednich instytucjach.
Motor II przedłużył serię zwycięstw, Tomasovia wygrała na trudnym terenie

Motor II przedłużył serię zwycięstw, Tomasovia wygrała na trudnym terenie

Motor II raczej wolałby, żeby runda jesienna trwała i trwała. Młodzież z Lublina właśnie wygrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem w Biłgoraju z Ładą. Tomasovia pokonała za to na wyjeździe Bug Hanna aż 4:0.
Zestaw mebli z technorattanu

Jak zabezpieczyć meble ogrodowe na zimę? Poradnik

Zima to czas, kiedy właściciele meble ogrodowych stają przed dużym wyzwaniem. Mróz, wilgoć oraz śnieg mogą przyspieszyć ich zużycie, albo doprowadzić do tego, że nie przetrwają do wiosny, dlatego warto poświęcić trochę czasu na ich odpowiednie zabezpieczenie. Zadbanie o meble ogrodowe na zimę stanowi inwestycję, dzięki której będziesz mógł używać ich przez kolejne sezony, jednocześnie nie martwiąc się, że zniszczeją. Jak więc najlepiej zadbać o swoje meble? Oto sprawdzone metody, które pomogą zachować je w nienagannej kondycji.
Trener Paweł Szlaski poprowadził Unię Krzywda do zwycięstwa nad LKS Agrotex Milanów

Unia Krzywda wzorcowo rozegrała mecz z LKS Agrotex Milanów, Lutnia lepsza od Bizona

Unia Krzywda zdobyła cenne trzy punkty, które wiosną mogą mieć znaczenie w walce o utrzymanie. Gospodarze mogli wygrać wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał chwilę przed końcem Patryk Bober.
Podpis: W ubiegłorocznej edycji akcji aktorzy-amatorzy stanęli na scenie w ramach 11. Edycji Lubelskiej Akcji Charytatywnej. W spektaklu pt. „Najpiękniejsze romanse w krzywym zwierciadle” odegrali role dobrze znanym bohaterom fantastycznym. W role wcielą się znane twarze ze świata lubelskiej polityki, biznesu czy medycyny

„Znani, a nieznani” wracają na scenę. Zagrają spektakl charytatywny dla małych pacjentów

Lubelska Akcja Charytatywna, działająca na rzecz hospicjów i placówek medycznych, przygotowuje kolejne wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższy wtorek i środę (18–19 listopada) w Centrum Spotkania Kultur znane osobowości regionu wystąpią na scenie, by pomóc małym pacjentom z chorobami endokrynologicznymi i cukrzycą.
InPost ChKS Chełm przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 0:3

InPost ChKS Chełm przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 0:3

InPost ChKS Chełm nie miał za wiele do powiedzenia w starciu ze znacznie wyżej notowaną PGE GiEK Skrą. Ekipa z Bełchatowa wygrała na parkiecie beniaminka 3:0.
Dwa gole z karnych i jedno pudło. Omega Stary Zamość zremisowała z Grafem Chodywańce

Dwa gole z karnych i jedno pudło. Omega Stary Zamość zremisowała z Grafem Chodywańce

Runda jesienna w „najciekawszej lidze świata” dobiegła końca, a co za tym idzie poznaliśmy zespół, który spędzi zimę w fotelu lidera. Mimo remisu z Omegą Stary Zamość będzie nim Graf Chodywańce. Po wygranej z Andorią Mircze 3:0 wiceliderem przez zimę pozostanie Victoria Łukowa.
Padwa wygrała w Łodzi, Śląsk Wrocław lepszy od AZS AWF Biała Podlaska

Padwa wygrała w Łodzi, Śląsk Wrocław lepszy od AZS AWF Biała Podlaska

KPR Padwa Zamość zwyciężył w Łodzi. AZS AWF Biała Podlaska nie sprostał za to w domowym spotkaniu Śląskowi Wrocław.
Władysław Kosiniak-Kamysz

Metro w Lublinie? „Najtańsze w Europie” czy „miasto rozkopane na sto lat”?

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u i wiceprezes Rady Ministrów, zapowiedział projekt budowy sieci linii metra w dziesięciu polskich miastach. Jednym z nich ma być Lublin. Co na to jego mieszkańcy?
W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3
ZDJĘCIA
galeria

Trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem gorsza od Asseco Resovii Rzeszów

W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3. Gospodarze rozstrzygnęli na swoją korzyść dwa pierwsze sety. Niestety, trzy kolejne padły łupem rywali.
PZL Leonardo Avia Świdnik pokonała na wyjeździe Stal Nysa 3:2

Niespodzianka w Nysie. PZL Leonardo Avia ograła niepokonaną Stal

PZL Leonardo Avia Świdnik źle zaczęła mecz w Nysie, bo w pierwszym secie górą byli rywale 25:20. Żółto-niebiescy szybko się jednak pozbierali, wygrali dwa kolejne sety, a ostatecznie cały mecz 3:2.
W piętnastej kolejce Hetman wygrał po raz czternasty

Hetman Zamość rozbił Orlęta Spomlek i potwierdził swoją dominację

Jak mawiał Kazimierz Górski: dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby Hetman Zamość nie awansował w tym sezonie do III ligi. W niedzielę, na zakończenie rundy jesiennej lider z łatwością rozbił czwarte w tabeli Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 4:0.
Opel zatrzymał się na drzewie

Najpierw poślizg, potem drzewo. Pasażerki Opla trafiły do szpitala

Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Wola Osowińska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Z obrażeniami do szpitala trafiła zarówno kierująca, jak i 19-letnia pasażerka.
81-LATKA OFIARĄ OSZUSTÓW „NA PRACOWNIKA BANKU”

81-LATKA OFIARĄ OSZUSTÓW „NA PRACOWNIKA BANKU”

Część oszczędności straciła seniorka z Chełma, która uwierzyła fałszywemu pracownikowi banku. Podczas rozmowy telefonicznej przekonano ją, że ktoś próbuje zaciągnąć na jej dane kredyt, a jedynym sposobem ochrony środków jest ich wypłacenie i przelanie na „bezpieczne konto”. Pod namową oszusta kobieta wypłaciła pieniądze z banku i wpłaciła je we wpłatomacie na wskazany rachunek.
Uszkodzone torowisk w miejscowości Życzyn
AKTUALIZACJA

Uszkodzenie linii kolejowej nr 7 Warszawa–Lublin

Maszynista pociągu zmierzającego do Garwolina zauważył uszkodzenie torowisko w miejscowości Życzyn (woj. mazowieckie). Okazało się, że brakuje części szyny. W internecie już pojawiły się informacje sugerujące próbę ataku terrorystycznego.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Industria Kielce 23:37
Azoty Puławy - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:36
Zepter Legionowo - Orlen Wisła Płock 21:33
Stal Mielec - Zagłębie Lubin 27:26
Wybrzeże Gdańsk - Piotrkowianin 34:18
Netland MKS Kalisz - MMTS Kwidzyn
Gwardia Opole - pauza

Tabela:

1. Płock 9 27 337-217
2. Kielce 9 24 336-230
3. Wybrzeże 9 23 304-270
4. Stal Mielec 9 16 245-250
5. MKS Kalisz 8 15 231-232
6. Chrobry Głogów 10 15 273-300
7. Legionowo 9 13 242-245
8. Ostrovia 9 13 267-274
9. MMTS Kwidzyn 9 11 256-275
10. Azoty Puławy 9 8 262-305
11. Gwardia Opole 9 6 241-272
12. Piotrkowianin 10 6 265-325
13. Zagłębie Lubin 9 0 245-309

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 