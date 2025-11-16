Uszkodzenie linii kolejowej nr 7 Warszawa–Lublin

Wstępne oględziny torowiska w miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim wykazały uszkodzenie fragmentu szyny – poinformowała w niedzielę mazowiecka policja. PKP PLK przekazały, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane m.in. przez komisję kolejową, a naprawa rozpocznie się po zakończeniu pracy służb.

– Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń – przekazała w niedzielę na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Jak dodano, na miejsce „niezwłocznie skierowano odpowiednie służby”, w tym funkcjonariuszy policji. Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, co spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się po sąsiednim torze.

Zespół prasowy mazowieckiej policji poinformował, że na miejscu prowadzone są czynności policyjne, jednak nie przekazano dodatkowych szczegółów.

– Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów, na miejscu pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy, jak tylko służby zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione m.in. przez komisję kolejową – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na portalu X.

Spółka dodała, że linia kolejowa Warszawa–Lublin jest przejezdna, a ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”. Dodała, że sprawę bada zarówno policja, jak i prokuratura. Wcześniej przekazała, że chodzi o odłamany niewielki fragment toru, a służby pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora.

Źródło: PAP

W mediach społecznościowych pojawiły się już wpisy sugerujące, że uszkodzenie toru mogło być skutkiem zorganizowanej akcji dywersyjnej. Internauci piszą również o rzekomym wybuchu. Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się jednym torem, a opóźnienia na tej linii wynoszą około 10 minut.

Oto jeden z postów w tej sprawie na platformie X: