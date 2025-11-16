Niespodzianka w Nysie. PZL Leonardo Avia ograła niepokonaną Stal

Świdniczanie pojechali do Nysy po odpadnięciu z Pucharu Polski. Drużyna trenera Jakuba Guza nie poradziła sobie w trzeciej rundzie z SMS PZPS Spała II przegrywając 1:3.

W sobotę wyjazdowym przeciwnikiem był spadkowicz z PlusLigi, Stal Nysa. Faworytem byli miejscowi, którzy w tym sezonie byli niepokonani. Stal miała na koncie komplet dziewięciu wygranych.

Gospodarze okazali się lepsi w partii otwarcia, którą wygrali 25:20. W dwóch kolejnych górą byli świdniczanie zwyciężając 25:18 i 26:24. W kolejnej odsłonie ponownie triumfowali miejscowi. W decydującej rozgrywce zwyciężyli jednak „żółto-niebiescy” 15:11.

- Jest radość: wygrać z zespołem, który do tej pory nie przegrał meczu, w nyskim „kotle”, szczególnie w naszej sytuacji w ostatnich meczach. Jestem mega dumny z chłopaków. Taki zespół chcę widzieć w każdym kolejnym spotkaniu. Zaryzykowaliśmy w zagrywce. Takie wyniki budują zespół - powiedział po meczu szkoleniowiec świdniczan Jakub Guz.

Stal Nysa - PZL Leonardo Avia Świdnik 2:3 (25:20, 18:25, 24:26, 25:21, 11:15)

Stal: Depowski (4), Mordyl (10), Musiał (24), Schulz (20), Kramczyński (10), Pawlun (2), Kowalski (libero) oraz Kosiba (6).

PZL Leonardo Avia: Pigłowski (4), Rawiak (12), Oziabło (14), Rykała (26), Ociepski (13), Gwardiak (8), Kuś (libero) oraz Orlicz i Kryński.

MVP: Krzysztof Pigłowski (Avia).

Pozostałe wyniki: Czarni Radom - CUK Anioły Toruń 1:3 (25:23, 26:28, 22:25, 21:25) * Astra Nowa Sól - SMS Spała 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) * GKS Katowice - BKS Bydgoszcz 3:1 (20:25, 27:25, 25:15, 25:17) * BBTS Bielsko-Biała - Necko Augustów 2:3 (28:26, 23:25, 17:25, 25:17, 13:15) * Mickiewicz Kluczbork - Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:3 (25:18, 25:21, 14:25, 22:25, 16:18) * KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno 3:2 (20:25, 25:21, 18:25, 30:28, 15:13) * 17 listopada: MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki.