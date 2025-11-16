Jak zabezpieczyć meble ogrodowe na zimę? Poradnik

Czyszczenie mebli przed zimą i zabezpieczanie drewna

Zadbaj o swoje meble nie tylko przed zmienną pogodą. Przed schowaniem ich w suchym i ciepłym miejscu, warto poświęcić chwilę na dokładne wyczyszczenie powierzchni. Pozbądź się kurzu, brudu czy liści, które mogą przyciągać wilgoć. Zmniejszy to ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. W przypadku drewnianych mebli nie zapomnij o konserwacji – przed schowaniem warto je zaolejować lub zaimpregnować. Dzięki temu drewno nie będzie się łuszczyć, a jego struktura nie straci na jakości pod wpływem wilgoci. W przypadku mebli ze sztucznego tworzywa warto wyczyścić je szczotką lub ścierką z kurzu oraz zabrudzeń.

Co zrobić z poduszkami i tkaninami?

Poduszki i inne dodatki, takie jak koce, wykorzystywane na meblach ogrodowych również wymagają szczególnej troski. Wilgoć i zanieczyszczenia mogą prowadzić do powstawania pleśni w środku oraz na zewnątrz. Przed przechowaniem mebli, upewnij się, że poduszki są dokładnie wysuszone i czyste – możesz wyprać je w temperaturze zgodnej z wytycznymi na metce, aby przygotować je prędzej na kolejny sezon. Wykorzystaj w innej przestrzeni, np. w salonie albo przechowuj je w zamkniętych, suchych pojemnikach. Dzięki temu będą gotowe do ponownego użycia bez konieczności wymiany. Taki sposób przechowywania pomoże zachować ich kształt, a dodatkowo zabezpieczy je przed niepożądanym działaniem temperatur oraz wilgoci.

Meble technorattanowe – jak o nie zadbać zimą?

Meble z technorattanu do ogrodu są wyjątkowo odporne na zmienne warunki pogodowe, ale i one wymagają odpowiedniej ochrony zimą. Aby zapewnić im jak najlepsze warunki, najlepiej przechować je w suchym miejscu lub przykryć pokrowcami ochronnymi – możesz schować je wraz z innymi meblami ogrodowymi, jednak pamiętaj o ich wcześniejszym przygotowaniu. Kurz i zanieczyszczenia z technorattanu można z powodzeniem usunąć za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki zamoczonej w mydle. Do zabezpieczenia mebli wystarczy osłonięcie wyprofilowanym pokrowcem ochronnym lub schowanie w zamkniętej przestrzeni. Pamiętaj, że choć technorattan dobrze znosi deszcz i słońce, zmiany temperatury mogą wpływać na jego wygląd i strukturę. Odpowiednie zabezpieczenie pomoże utrzymać meble w dobrym stanie przez cały rok.

Zabezpieczając meble ogrodowe na zimę, inwestujesz w ich trwałość i wygląd na kolejny sezon. Odpowiednia konserwacja, przechowywanie i użycie ochronnych pokrowców sprawiają, że meble pozostaną w świetnej kondycji przez długie lata. Dzięki tym prostym krokom będziesz mógł cieszyć się nimi w pełni, gdy tylko wiosna ponownie rozświetli Twój ogród. A jeśli planujesz zakup nowych, wytrzymałych mebli ogrodowych, sprawdź ofertę https://zonagarden.pl/, gdzie znajdziesz propozycje z technorattanu, które są bardzo proste w utrzymaniu!