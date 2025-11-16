Metro w Lublinie? „Najtańsze w Europie” czy „miasto rozkopane na sto lat”?

Zainspirowani pomysłem ministra Kosiniaka-Kamysza postanowiliśmy zapytać mieszkańców Lublina o ich zdanie na temat budowy metra w ich mieście. Na naszym profilu na Facebooku zaroiło się od głosów, że to kiełbasa wyborcza i potencjalne przepalanie publicznych pieniędzy.

Zdaniem dużej części naszych czytelników realistyczny priorytet w stolicy Lubelszczyzny stanowić powinna nie inwestycja w kolei podziemną, a remont ulic, chodników i usprawnienie już działającej komunikacji miejskiej.

- Rozkopaliby miasto na sto lat – napisał pan Henryk.

- Od razu cztery linie! – ironizował pan Paweł.

- „Nikt wam tyle nie da, ile my wam obiecamy” znów jako doktryna polityczna rządzących. Na szpitale nie mają, a o metrze mówią – uderzał w krytyczne tony Rafał Mekler, lider lubelskiej Konfederacji.

Robert Derewenda, przewodniczący klubu lubelskich radnych PiS, napisał krótko: „Elegancko”.

Nie zabrakło przy tym pozytywnych głosów.

Pani Magdalena: - Do wszystkich wyśmiewających pomysł, spójrzcie na to z innej strony. Mamy w Polsce za mało schronów, a czasy są nieciekawe. Metro to również miejsce do schronienia się pod ziemią.

Pan Rafał: - Najtańsze metro w Europie. Biorąc pod uwagę stacje co półtora, dwa kilometry, cztery, pięć stacji załatwiłoby sprawę.

Pan Paweł: - Ja jestem na tak. Szybciej będziemy się przemieszczać i nie będzie trzeba się ściskać w autobusie. Tylko pytanie, czy są pieniądze na to?

Pan Tomasz: - Fajny pomysł, biorąc pod uwagę natężenie ruchu i korki. Szkoda, że kosztowny i pewnie na razie nie do zrealizowania.

Pan Artur: - Biorąc pod uwagę komunikacyjny paraliż miasta, metro byłoby zbawieniem, choć jest to oczywiście całkowicie nierealne, niestety.

Pan Krzysztof: - Większość ogranicza się do dnia dzisiejszego. Pomyślcie o swoich dzieciach i wnukach.