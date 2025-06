Rafał Kabasa (Stal Kraśnik): Nadal gramy o mistrza wiosny

Gratuluję awansu, chociaż po kwadransie meczu z Motorem II Lublin chyba nikt nie spodziewał się, że w końcówce będzie jeszcze tak nerwowo...

– Dziękuję, rzeczywiście, pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Przez 30-35 minut realizowaliśmy wszystko, o czym rozmawialiśmy przed spotkaniem. Już w ostatnich minutach pierwszej części zawodów sytuacja zaczęła się zmieniać. Dlatego w przerwie poszła do chłopaków taka instrukcja, że nie można przeciwnika lekceważyć. Mieliśmy po przerwie swoje sytuacje i mogliśmy zamknąć ten mecz znacznie wcześniej. Motor II walczył jednak do końca i trudno się dziwić, bo nadal nie był pewny utrzymania. Sprawili nam mnóstwo problemów. Przede wszystkim przez to, że szeroko ósemka nam wchodziła w boczny sektor. Musieliśmy zrobić korektę. Skończyło się remisem, ale najważniejsze, że jest to zwycięski remis dla nas, bo możemy się cieszyć z awansu.

Feta jest już planowana w weekend czy dopiero po zakończeniu sezonu?

– Zawodnicy na pewno w swoim gronie będą świętować. Dostali zresztą trochę dłuższe wolne w przyszłym tygodniu. Oficjalne zakończenie sezonu planujemy jednak dopiero po ostatnim spotkaniu z Tomasovią Tomaszów Lubelski.

Jak pan w ogóle ocenia rundę wiosenną w waszym wykonaniu? Było sporo meczów, w których musieliście gonić wynik i dopiero w doliczonym czasie gry strzelaliście gole na wagę zwycięstwa...

– Mówi się, że wiosna zawsze jest trudniejsza. My rzeczywiście często goniliśmy wyniki, ale to tylko pokazało, jaki charakter ma ten zespół. Pracowaliśmy nad tym, żeby grać do końca i można powiedzieć, że to przyniosło efekty. Dużo punktów uratowaliśmy w końcówkach, punktów, które w końcowym rozrachunku dają nam awans. Cel był nakreślony od dawna i cieszę się, że udało się go zrealizować. To była jednak dla nas bardzo ciężka runda. Ja mówiłem nie raz, że chyba nie ma drugiej takiej drużyny w okolicy, która funduje kibicom, ale i sobie aż tyle emocji. Trzeba też dodać, że na jesieni przewaga nad Lublinianką, to był głównie tylko punkt. Wiosną udało nam się odskoczyć, co oceniam na plus.

Zostało wam jeszcze jedno spotkanie z Tomasovią...

– I nadal mamy o co grać. Nie składamy broni, bo naszym celem są trzy punkty i tytuł mistrza wiosny. Nie ma więc mowy o żadnym odpuszczaniu w ostatniej kolejce.

A co z kolejnym sezonem? Czy w ogóle będzie pan mógł prowadzić drużynę na trzecioligowych boiskach, czy potrzebna będzie zgoda od PZPN?

– W przypadku awansu jest ustalone odgórnie, że trener może warunkowo prowadzić drużynę w wyższej lidze przez rok, więc chyba nie powinno być z tym problemu.

A rozmowy z prezesem na temat kolejnych rozgrywek już były?

– Jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu.