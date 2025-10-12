Mundur im się marzy. Sporo chętnych do pracy w policji. Dzisiaj mieli testy

Do przeprowadzonych dzisiaj testów wiedzy i sprawnościowego przystąpiło w sumie 49 kandydatek i kandydatów. To dopiero początek ich drogi do służby. Przed nimi jeszcze kolejne: rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i postępowanie sprawdzające.

Czy pracę w policji jest łatwo dostać? Trzeba przejść testy psychologiczne, a także sporo wiedzieć o specyfice służby i udowodnić to w teście składającym się z 40 pytań, na którego napisanie każdy dostaje 40 minut.

To akurat etap, na którym selekcja nie jest dokonywana. Każda kandydatka i każdy kandydat musi też wykazać się sprawnością fizyczną.

Do wykonania są cztery obowiązkowe zadania:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg – ta próba zostanie zaliczona pozytywnie jeżeli kandydat osiągnie odległość 4,5 m lub więcej:

siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund – pozytywny wynik kandydat uzyska wykonując minimum 14 powtórzeń;

bieg ze zmianą kierunku – kandydat musi wykonać tę próbę w czasie 33 sekund lub szybciej;

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund – kandydat uzyska pozytywny wynik jeśli wykona co najmniej 19 powtórzeń.

Policja zachęca do próbowania swoich sił, ale też przypomina, że od marca tego roku przy rekrutacji obowiązują nowe zasady postępowania rekrutacyjnego. Bo oblanie któregokolwiek z etapów nie dyskwalifikuje na zawsze, ale trzeba później swoje odczekać.

Jak to wygląda? Jeśli nie zaliczy się testu sprawności można do niego przystąpić ponownie po 14 dniach. Identycznie jest w kwestii rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku testu psychologicznego ten okes jest dłuższy - wynosi 6 miesięcy. Natomiast niezaliczenie "ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej" przez komisję lekarską to 4-miesięczny okres oczekiwania.

Za dzisiaj ubiegającymi się o przyjęcie kandydatami jest już test psychologiczny. Natomiast przed nimi nadal: rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i postępowanie sprawdzające.

"Po przejściu tych wszystkich etapów i zakwalifikowaniu się na listę w zależności od uzyskanej liczby punktów, pozostaje czekać na termin przyjęcia do służby, a potem już tylko uroczyste ślubowanie, kilkumiesięczny kurs podstawowy i rozpoczęcie służby w macierzystej jednostce" - podaje w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Dokumenty można składać w każdej komendzie miejskiej i powiatowej w województwie. W Lublinie przyjmuje je Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP przy ulicy Narutowicza 73.