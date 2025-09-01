Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

W trzeciej serii gier zdecydowanie najbardziej interesująco zapowiadała się konfrontacja w Nałęczowie. Miejscowa Tarasola Cisy rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw. Podopieczni Pawła Pranagala ograli spadkowiczów z IV ligi – Avię II Świdnik oraz Sygnał Lublin. W sobotę czekała ich kolejna konfrontacja z drużyną zdegradowaną z wyższej ligi, czyli rezerwami Górnika Łęczna.

Dla młodych podopiecznych Damiana Farotimiego to spotkanie było też okazją do pokazania odpowiedniej reakcji po niedawnej porażce z POM Iskra Piotrowice. W pierwszej połowie mecz jednak był dość zamknięty. Gospodarze próbowali zagrozić bramce Górnika, ale spora liczbę dośrodkowań nie miała odzwierciedlenia w tworzonych sytuacjach. Z kolei łęczyńska młodzież musiała przystosować się do wymagającej płyty w Nałęczowie.

Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w drugiej połowie. Błażej Eminowicz w 48 minucie wygrał przebitkę na skraju pola karnego i mocno uderzył na bramkę Tarasoli. Piłka otarła się jeszcze o nogę jednego z przeciwników i wpadła do siatki. Jak się później okazało był to jedyny gol, jaki padł w sobotnie popołudnie w Nałęczowie.

– Gramy chłopcami z roczników 2007-2009. Oni są młodzi i nie mają jeszcze doświadczenia. Rywalizują jednak z seniorami, którzy często grali w wyższych ligach. Przeciwnicy próbują wywrzeć na moich zawodnikach presję. To dobrze, bo oni muszą się uczyć funkcjonowania w seniorskim futbolu. W lubelskiej klasie okręgowej żaden mecz nie będzie spacerkiem. Oczywiście, pragniemy powrócić do IV ligi. To jest jednak cel krótkoterminowy. Ten długoterminowy polega na dostarczeniu jak największej liczby zawodników do kadry pierwszego zespołu – wyjaśnia Damian Farotimi.

Wyniki

Powiślak Końskowola – Wisła Puławy 6:2 (Szczepański 25, Semeniuk 35, 56 Sułek 45, Kozak 74, Piotrowski 80 – Fernandes 66, Pomorski 87) * Polesie Kock – LKS Kamionka 5:3 (Adamczuk 12, 33, 35, 53, Niedziela 43 – Szysiak 58, Kępka 62, Cybul 90+1) * Hetman Gołąb – Stal II Kraśnik 3:1 (Myszka 34, Olszak 65, Ćwik 78 – Majewski 35) * Piaskovia Piaski – KS Cisowianka Drzewce 0:3 (Oziemczuk 10, Nowakowicz 55, Darmochwał 57) * POM Iskra Piotrowice – Stal Poniatowa 3:1 (Mietlicki 39, Chodkiewicz 43, O. Wójcik 83 – Sowiński 41) * Tarasola Cisy Nałęczów – Górnik II Łęczna 0:1 (Eminowicz 48) * Trawena Trawniki – Opolanin Opole Lubelskie 1:1 (Przybylski 25 – Gorgol 90+7) * Avia II Świdnik – Sygnał Lublin 1:1 (Księżopolski 70 – Milcz 32).