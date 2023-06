Poznaliśmy zwycięzcę barażu o grę w lubelskiej klasie okręgowej

Hetman grę w barażu wywalczył rzutem na taśmę. Początkowo rywalem Wierzchowisk miał być Płomień Trzydnik Duży. Wicemistrz grupy I A klasy zgromadził 62 punkty, ale już po zakończeniu sezonu klub ten został ukarany walkowerem za mecz ze Stalą II Kraśnik (Lubelski Związek Piłki Nożnej uznał, że w drużynie Płomienia nie było wymaganej liczby młodzieżowców i zweryfikował wynik meczu na korzyść kraśniczan). Ta decyzja sprawiła, że w tabeli obejmującej trzech wicemistrzów A klas piłkarze z Trzydnika Dużego spadli na ostatnią pozycję. Z nieszczęścia Płomienia skorzystał właśnie klub z Gołębia.

Spotkanie, które rozgrywane było na neutralnym terenie w Poniatowej znakomicie zaczęło się dla ekipy z Gołębia. Już w dziewiątej minucie wynik meczu otworzył Sławomir Kłys, a po kwadransie gry na 2:0 podwyższył Olaf Łucjanek. Wierzchowiska nie zamierzały jednak dać za wygraną i 28 minucie gola kontaktowego zdobył Dawid Kurkiewicz. Jednak tuż przed przerwą ponownie na dwubramkowe prowadzenie wyprowadził Hetmana Dominik Szymanek.

W drugiej połowie ekipa z Gołębia starała się kontrolować wynik spotkania i nie dopuścić do tego, by rywale po raz kolejny zdobuli kontaktową bramkę. Hetman zadał jeszcze jeden cios w samej końcówce. W czwartej minucie doliczonego czasu gry do siatki drużyny z Wierzchowisk trafił Mateusz Majcher, a po chwili piłkarze Hetmana mogli świętować awans do klasy okręgowej wraz z liczną grupą swoich kibiców, którzy przyjechali do Poniatowej.

– Na początku chce podziękować swoim zawodnikom oraz kibicom bo to oni wspólnie wykonali kawał dobrej roboty. Życzę też powodzenia i najlepsze życzenia dla ekipy z Wierzchowisk – mówi Dawid Paczka, trener Hetmana. – To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. W mojej ocenie w pełni kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Zespół realizował wszystkie przedmeczowe założenia co skutkowało wieloma sytuacjami pod bramką rywala. Pierwsze trzy bramki to popis zespołowej gry i wysokiego pressingu. Ostatnia to z koli strzał do pustej bramki z okolicy 30 metrów – dodaje trener ekipy z Gołębia.

BARAŻ O AWANS DO LUBELSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

LKS Wierzchowiska – Hetman Gołąb 1:4 (1:3)

Bramki: Kurkiewicz (28) – Kłys (9), Łucjanek (15), Szymanek (44), Majcher (90).

Wierzchowiska: Szulc – Barwiak (89 Zarzycki), Dominik Jarosz (72 Rubaj), Kurkiewicz (65 Pranagal), Nastulak, Urzędowski, Ostrowski (46 Damian Jarosz), Partyka (46 Babiarz), Wasiołek (65 Trawiński), Wosiak ( 84 Królik), Ziemkiewicz

Hetman: Molenda – Dębowski, Gołdyń, Kajka (71 Majcher), Kłys (80 Kamola), Kusal, Łucjanem (89 Capała), Osiak (88 Kursa), Wiktor Rasiński, Szczypa (46 Kasprzak), Szymanek (82 Sujka).

Sędziował: Iwanowicz.