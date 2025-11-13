Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbył się I Memoriał Andrzeja Kasprzaka

Autor: Kamil Kozioł
Memoriał im. Andrzeja Kasprzaka
Można się tylko cieszyć, że postać Andrzeja Kasprzaka doczekała się swojego uhonorowania.

Ten wybitny zawodnik Lublinianki w latach 60-tych i 70-tych cieszył oczy kibiców w Lublinie swoją wybitną grą. Całe życie był wierny jednej drużynie i to właśnie z Lublinianką potrafił się wspiąć na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W 1972 r. zajął drugie miejsce na liście najlepszych strzelców polskiej ligi. Dwa lata później był na piątym miejscu w tym zestawieniu. Jego znakomita postawa została nagrodzona powołaniami do reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach wystąpił łącznie 98 razy i zdobył 461 pkt. Najważniejszym momentem w drużynie narodowej były Igrzyska Olimpijskie. W Meksyku w 1968 r. Polacy zajęli 6 miejsce, cztery lata później w Monachium uplasowali się na 10 lokacie.

We wtorek cześć oddali mu koszykarze z Lublina. W ramach Memoriału rozegrano trzy spotkania. W pierwszym mistrz rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego, zespół 4-tego Pietra, pokonał 83:53 zespół All Stars Lublinianka. Bohaterem spotkania był Piotr Ziółkowski, który zdobył aż 36 pkt. U rywali świetnie zagrał Mariusz Kaźmierczak, który na swoim koncie zapisał 19 pkt.

Po nich na boisko wybiegli zawodnicy dwóch ekip występujących w lidze LNBA – Matematyka i Polski Cukier Rodmos. Był to najbardziej wyrównany mecz tego dnia, a Matematyka wygrała 76:65. Mistrzów LNBA do triumfu poprowadził niespodziewanie Marcin Broda, który zdobył 17 pkt. Ale trzeba też wspomnieć o świetnym występie Mateusza Mroza. Były center nieistniejącego już Novum Lublin zdominował strefę podkoszową. W Rodmosie wyróżnił się natomiast Marek Nieścior. To gracz pochodzący z Zamościa, gdzie stworzył zespół Camaro Zamość, jedną z najlepszych drużyn w Polsce w koszykówce 3x3.

Ostatnim akcentem Memoriału był pojedynek Lublinianki KUL Basketball U-19 ze Sky Jumpers. 87:47 wygrali zawodowcy, u których kapitalnie grał Illia Kovaliuk. 17-latek zdobył 13 pkt. Taki sam dorobek zgromadził Antoni Futrzyński, który już regularnie występuje w II lidze. W Sky Jumpers błyszczał (16 pkt) Jan Bielecki.

Na koniec warto dodać, że organizatorem wydarzenia było Miejskie Ognisko TKKF Cukropol. Memoriał wsparł finansowo Urząd Marszałkowski w Lublinie, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie, Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta w Lublinie, Fabryka Cukierków Pszczółka oraz Klub Sportowy Lublinianka KUL Basketball. Wydarzenie  było organizowane przy współpracy z Lubelskim Związkiem Koszykówki, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Turystyki Bystrzyca. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.

