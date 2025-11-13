Kolejna inwestycja na Ponikwodzie. Tym razem węzeł przesiadkowy

– Po otwartym właśnie przedłużeniu ulicy Węglarza i starcie projektowania nowej szkoły przy ul. Majerankowej mamy kolejną dobrą informację dla Ponikwody. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego przy stacji PKP Lublin Ponikwoda – informuje Tomasz Fulara, zastępca prezydenta miasta.

Inwestycja w tym rejonie miasta ma na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji miejskiej, ale również poprawę bezpieczeństwa i wygody podróżujących czy pieszych. Ponadto chodzi też o zwiększenie liczby miejsc parkingowych.



Co dokładnie obejmie planowana przez ZDiTM inwestycja?



Po pierwsze, rozbudowę ul. Trześniowskiej i budowę drogi wzdłuż torów. Po drugie, rozbudowę obecnej ul. Paprociowej wraz z kompletną infrastrukturą drogową i odwodnieniową, oświetleniem oraz budynkiem socjalnym z instalacjami. I wreszcie po trzecie, stworzenie zatok autobusowych ze stacją ładowania elektrobusów, wygodnej i bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, parkingu B+R i zatoki Kiss & Ride. Ponadto powstać mają wiaty, monitoring oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.



Co istotne, ulica Trześniowska i nowa ulica wzdłuż torów (stanowiąca przedłużenie ul. Świdnickiej) będą też trasami komunikacji zbiorowej, a na całej długości będą posiadały również ścieżki rowerowe. Ulice mają być też oświetlone.



Koszty wszystkich prac szacuje się na ponad 27 mln złotych. Miasto chce sfinansować inwestycję z pieniędzy unijnych. – Budowa nowej infrastruktury drogowej na Ponikwodzie to część dużego projektu realizowanego przez miasto o wartości blisko 350 mln zł, z dofinansowaniem ponad 190 mln zł z UE – informuje Fulara.



Cały projekt o nazwie „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” będzie realizowany do września 2029 roku. Poza inwestycją na Ponikwodzie objąć ma on m.in. trwającą już rozbudowę al. Unii Lubelskiej, przebudowę ul. Zana, modernizacje pętli autobusowych przy ul. Koncertowej i ul. Smoluchowskiego oraz pętli przy ul. Wojciechowskiej, ul. Mełgiewskiej i ul. Kupieckiej, a także nowe buspasy, parkingi B+R/K+R/P+R, infrastrukturę przystankową z dynamiczną informacją pasażerską, ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie.



Termin składania ofert na inwestycję drogową na Ponikwodzie to 5 grudnia. Wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację całego zamówienia od momentu sygnowania umowy.