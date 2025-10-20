Walczyli o Puchar Niezłomnych

Lubelski Klub Strzelecki „Snajper” zorganizował ogólnopolskie zawody strzeleckie o Puchar Niezłomnych dla członków klubów strzeleckich oraz osób indywidualnych posiadających licencje lub patenty strzeleckie.
W zawodach na strzelnicy w Puławach, gdzie odbyły się trzy konkurencje z broni długiej wystartowało 48 osób a w Lublinie 136. Na obiekcie „Snajpera” przy ul. Gospodarczej 27 przeprowadzono trzy konkurencje pistoletowe i jedną karabinową. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
Pistolet centralnego zapłonu (Pcz20)
1 PASZKOWSKI Paweł, SNAJPER Lublin, wynik 183 pk
2 RUDZKI Krzysztof, VIS Zamość, wynik 178 pkt
3 ĆWIKLIŃSKI Michał, JASTRZĄB Elizówka, wynik 174 pkt
Pistolet sportowy (Psp20)
1 ĆWIKLIŃSKI Michał, JASTRZĄB Elizówka, 184 pkt
2 CHMIEL Marek, SNAJPER Lublin, 178 pkt
3 GŁADYSZEWSKI Grzegorz, SNAJPER Lublin, 176 pkt
Pistolet pneumatyczny (Ppn20)
1 PASZKOWSKI Paweł, SNAJPER Lublin,182 pkt
2 GŁADYSZEWSKI Grzegorz, SNAJPER Lublin, 171 pkt
3 ARASIM Grzegorz, SNAJPER Lublin, 169 pkt
Karabin pneumatyczny (Kpn20)
1 ZAPASA-WÓJCIK Aneta, SNAJPER Lublin, 164 pkt
2 SOBOLEWSKI Konrad, SNAJPER Lublin, 144 pkt
3 MICHOŃ Krzysztof, SNAJPER Lublin, 142 pkt
Klasyfikacja łączna Psp20 + Pcz20 + Ppn 20
1 PASZKOWSKI Paweł, SNAJPER Lublin, 537 pkt
2 GŁADYSZEWSKI Adam, SNAJPER Lublin, 520 pkt
3 GŁADYSZEWSKI Grzegorz, SNAJPER Lublin, 511 pkt
Karabin centralnego zapłonu (Kcz 20 Snajper)
1 SAMUŁA Łukasz, SNAJPER Lublin, 186 pkt
2 PIETRUSIŃSKI Eryk, SNAJPER Lublin, 173 pkt
3 ROMAŃCZUK Antoni, SNAJPER Lublin, 169 pkt
W konkurencji karabin sportowy (Ksp 20 Snajper)
1 BARTOŚ Kamil, Shooter Lublin, 175 pkt
2 RYCERZ Damian, SNAJPER Lublin, 139 pkt
3 PUKACZ Michał, SNAJPER Lublin, 78 pkt
W konkurencji Trap 20
1 MARSZAŁEK Daniel, SNAJPER Lublin, 15 pkt
2 GŁAŻEWSKI Jarosław, SNAJPER Lublin, 15 pkt
3 ZDANOWICZ Tomasz, FUN GUN Świdnik, 13 pkt