Połowiczny sukces siatkarzy PZL Leonardo Avii Świdnik

PZL Leonardo Avia przegrała z Pierrot Czarni Radom w pięciu setach
Nie tak wyobrażali sobie kibice „żółto-niebieskich” powrót do własnej hali swojego zespołu. Gospodarze, którzy w poprzedniej kolejce, na własne życzenie przegrali w Bydgoszczy 0:3, w środę w takim samym stosunku setów ograli w drugiej rundzie Pucharu Polski NLO SMS PZPS Spała III.
Do Świdnika przyjechała 14. drużyna rozgrywek, która jednak postawiła się podopiecznym trenera Jakuba Guza i zdołała urwać aż dwa punkty. Goście wygrywali w grze na przewagi. Świdniczanie mieli kilka piłek meczowych ale nie potrafili ich skończyć.
PZL Leonardo Avia Świdnik - Pierrot Czarni Radom 2:3 (25:27, 25:21, 25:23, 28:30, 17:19)
Avia: Rawiak (18), Pigłowski (2), Gwardiak (11), Rykała (4), Sokołowski (19), Oziabło (9), Kuś (libero) oraz Orlicz (1), Kryński (17) i Ociepski.
Czarni: Miniak (14), Kowal (19), Szymański (7), Wójcik (27), Kluth (18), Gonciarz (1), Filipowicz (libero) oraz Sławiński, Ziółkowski (1) i Szczurowski (1).
MVP: Michał Wójcik (Czarni).