Połowiczny sukces siatkarzy PZL Leonardo Avii Świdnik

Autor: grom
(fot. PZL 1. Liga)

PZL Leonardo Avia przegrała z Pierrot Czarni Radom w pięciu setach

Nie tak wyobrażali sobie kibice „żółto-niebieskich” powrót do własnej hali swojego zespołu. Gospodarze, którzy w poprzedniej kolejce, na własne życzenie przegrali w Bydgoszczy 0:3, w środę w takim samym stosunku setów ograli w drugiej rundzie Pucharu Polski NLO SMS PZPS Spała III.

Do Świdnika przyjechała 14. drużyna rozgrywek, która jednak postawiła się podopiecznym trenera Jakuba Guza i zdołała urwać aż dwa punkty. Goście wygrywali w grze na przewagi. Świdniczanie mieli kilka piłek meczowych ale nie potrafili ich skończyć.

PZL Leonardo Avia Świdnik - Pierrot Czarni Radom 2:3 (25:27, 25:21, 25:23, 28:30, 17:19)

Avia: Rawiak (18), Pigłowski (2), Gwardiak (11), Rykała (4), Sokołowski (19), Oziabło (9), Kuś (libero) oraz Orlicz (1), Kryński (17) i Ociepski.

Czarni: Miniak (14), Kowal (19), Szymański (7), Wójcik (27), Kluth (18), Gonciarz (1), Filipowicz (libero) oraz Sławiński, Ziółkowski (1) i Szczurowski (1).

MVP: Michał Wójcik (Czarni).

I LIGA MĘŻCZYZN
6. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Czarni Radom 2:3
Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz 3:2
Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała 3:0
SMS Spała - Sparta Grodzisk Mazowiecki 1:3
Stal Nysa - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0
GKS Katowice - MCKiS Jaworzno 3:1
Necko Augustów - KPS Siedlce 3:1
Mickiewicz Kluczbork - MKS Będzin 3:2

Tabela:

1. GKS Katowice 6 17 18:4
2. Nysa 6 16 18:5
3. Kluczbork 6 13 16:10
4. Bielsko-Biała 6 11 13:11
5. Bydgoszcz 6 10 14:12
6. Toruń 5 9 10:6
7. Astra 6 9 12:13
8. Będzin 6 8 13:13
9. Avia 6 8 11:14
10. Lechia 6 7 10:13
11. Jaworzno 5 7 9:10
12. Siedlce 6 7 10:13
13. Augustów 6 7 8:13
14. Radom 6 5 9:16
15. Sparta 6 5 8:15
16. Spała 6 2 6:17

