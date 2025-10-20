Zadbają o dostawy wody. MPWiK Puławy wyda 22 miliony

"Poprawa bezpieczeństwa i jakości dostaw wody w Puławach" to jeden z największych projektów inwestycyjnych w najnowszej historii puławskiego MPWiK-ul. W ciągu najbliższych czterech lat spółka wykona najpilniejsze zadania poprawiające jakość i stabilność dostaw wody.

Dzięki otrzymanej dotacji, puławskie przedsiębiorstwo komunalne zlikwiduje ponad dwa kilometry najstarszych, ponad 50-letnich, azbestowo-cementowych odcinków sieci wodociągowych. Wykona te roboty zastępując stary materiał nowym, głównie poprzez zastosowanie metod bezwykopowych, a tam gdzie to będzie konieczne w wykopie otwartym. Ponadto ułożonych zostanie około 400 metrów nowych odcinków rurociągów rozdzielczych poprawiających funkcjonowanie sieci wodociągowej. W ramach projektu spółka zmodernizuje również obiekty siedmiu studni głębinowych na terenie osiedla Włostowice.

W planach MPWiK-u jest także modernizacja dwóch zbiorników wody pitnej oraz pompowni drugiego stopnia na stacji wodociągowej przy ul. Skowieszyńskiej. Zarówno na samej stacji, jak na wybranych ujęciach pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Te ostatnie, jak spodziewają się władze puławskiej spółki, zmniejszą koszty energii elektrycznej generowanej przez pompownie.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę systemu monitoringu dla ujęć wody i obiektów stacji wodociągowej przy ulicy Skowieszyńskiej, maksymalizując tym samym poziom bezpieczeństwa obiektów.

Część środków "Wodociągi Puławskie" przeznaczą na unowocześnienie systemu sterowania i tak zwanego strefowania sieci wodociągowej, która swoim zasięgiem obejmie obszar całego miasta. Strefowanie pozwoli na skuteczniejsze i bardziej dokładne monitorowanie sieci, co ułatwia zarządzanie ciśnieniem, lokalizowanie wycieków i ograniczanie strat.

O to, żeby ciśnienie wody, zwłaszcza na nowych osiedlach (Górna Niwa, Piaski, Górna-Kolejowa i Lubelska) zawsze było optymalne, dba już nowa, sieciowa pompownia. Jej koszty spółka pokryje otrzymaną dotacją. Europejskie środki przewidziano również na potrzeby nadzoru inwestorskiego, działań promocyjnych i edukacyjnych.

Jak podkreślają władze spółki, rezultatem tych wszystkich działań będzie udoskonalony, zbiorowy system zaopatrzenia w wodę dla potrzeb około 40 tys. odbiorców - mieszkańców miasta Puławy. - Zapewnienie dostępu do odpowiedniej ilości wody, która spełnia wymagania jakościowe jest podstawowym warunkiem wpływającym na zdrowie ludzkie oraz jakość życia mieszkańców - podkreślają pracownicy MPWiK-u.

- Wszystkie wymienione zadania są dla nas bardzo ważne. Spółka co pewien czas musi modernizować swoje urządzenia i wymieniać najstarsze fragmenty sieci, dbając o prawidłową eksploatację istniejącej infrastruktury. Osobiście za priorytetowe uznaje zadania, które wykonamy na ujęciach, pompowni głównej i zbiornikach wody. Na realizację wszystkich celów naszego projektu do 2029 roku przeznaczymy dokładnie 22 027 414,25 zł - mówi prezes MPWiK-u Puławy, Janusz Piechnat.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 9 września w Warszawie. "Wodociągi Puławskie" zawarły ją z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich to 12 406 046,36 zł. Puławskie inwestycje wodociągowe wsparto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla infrastruktury, klimatu i środowiska 2021-2027.

Umowę na unijną dotację wspierającą wodociągowe inwestycje w Puławach podpisali prezes MPWiK-u, Janusz Piechnat oraz wiceprezes NFOŚiGW, Robert Gajda.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie