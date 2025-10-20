Magiczne Halloween Kids Party w Klubie Unicorn

Na młodych uczestników czeka dyskoteka na prawdziwym parkiecie, laboratorium alchemii z eliksirami 0%, Tunel Strachu, animacje oraz magiczne niespodzianki. Każde dziecko otrzyma też pakiet żetonów o wartości 50 zł, które można wymienić na napoje, przekąski i drobne upominki.

Rodzice nie muszą się martwić o bezpieczeństwo – nad zabawą czuwają animatorzy i koordynatorzy. Dorośli mogą w tym czasie odpocząć w strefie 18+ na antresoli, z filiżanką kawy i widokiem na taneczne szaleństwo swoich pociech.

Bilety kosztują 99 zł w przedsprzedaży, a w dniu wydarzenia 120 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rezerwacje przyjmowane są online pod adresem www - Formularz zgłoszeniowy