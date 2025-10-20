Magiczne Halloween Kids Party w Klubie Unicorn

Czarodzieje, duchy i nieumarli opanują Klub Unicorn! W Lublinie odbędzie się Halloween Kids Party – pełne muzyki, tańca i magii wydarzenie dla dzieci w wieku 8–12 lat. Będzie tanecznie, strasznie i… absolutnie fantastycznie.
Na młodych uczestników czeka dyskoteka na prawdziwym parkiecie, laboratorium alchemii z eliksirami 0%, Tunel Strachu, animacje oraz magiczne niespodzianki. Każde dziecko otrzyma też pakiet żetonów o wartości 50 zł, które można wymienić na napoje, przekąski i drobne upominki.
Rodzice nie muszą się martwić o bezpieczeństwo – nad zabawą czuwają animatorzy i koordynatorzy. Dorośli mogą w tym czasie odpocząć w strefie 18+ na antresoli, z filiżanką kawy i widokiem na taneczne szaleństwo swoich pociech.
Bilety kosztują 99 zł w przedsprzedaży, a w dniu wydarzenia 120 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.
Rezerwacje przyjmowane są online pod adresem www - Formularz zgłoszeniowy