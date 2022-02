Keeza zamojska klasa okręgowa. Przenosiny z Łaszczówki do Łaszczowa

Przed startem sezonu Pogoń 96 Łaszczówka typowana była jako jeden z kandydatów do walki o czołowe lokaty w zamojskiej „okręgówce”. Tymczasem od samego początku drużyna spisywała się poniżej oczekiwań i na półmetku sezonu zajmuje odległe 14 miejsce z dorobkiem 13 punktów. Słabe wyniki spowodowały, że w Łaszczówce zdecydowano się zatrudnić doświadczonego Jerzego Bojkę, który zastąpił Artura Jaremkę. – W Pogoni skończyła mi się umowa i nie doszliśmy z zarządem do porozumienia w sprawie nowej – zdradza Jaremko. – Naturalnym więc było to, że przyjąłem propozycję z Łaszczowa. Czy jest mi żal odejścia z Łaszczówki? Na pewno tak, ponieważ w Pogoni jest wielu wspaniałych ludzi, z którymi pracowałem. Do tego udało nam się zbudować ciekawa drużynę, która grała atrakcyjny futbol – dodaje.

Były szkoleniowiec Pogoni nie pozostawał długo bezrobotny. Jaremko wiosną będzie odpowiadał za wyniki w Koronie Łaszczów, w której pożegnano się z kolei z Piotrem Gozdkiem. W nowym miejscu pracy na szkoleniowca czekają nowe wyzwania. Korona po rundzie jesiennej jest 12-ta a na swoim koncie ma uzbierane 15 „oczek”. – Celem nadrzędnym jest oczywiście utrzymanie zespołu w klasie okręgowej i zdobycie możliwie jak największej ilości punktów. Dodatkowo chcę we właściwy sposób skompletować kadrę i poukładać grę drużyny. Aby tak się stało wznowiliśmy treningi od 11 stycznia. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a w weekendy rozgrywamy mecze sparingowe – opowiada nowy szkoleniowiec Korony. – Do tej pory wygraliśmy z Igrosem Krasnobród 3:1 i z Pogonią Lubaczów 2:1. Natomiast porażką 1:2 zakończyło się nasze starcie z Janowianką Janów Lubelski. Ulegliśmy też 2:4 Unii Hrubieszów – wylicza Jaremko i dodaje, że w zespole pojawili się już nowi zawodnicy. – Pozyskaliśmy Romana Jędruszczaka z Igrosu oraz Mateusza Korzenia – wychowanka Tomasovii. Jeżeli wszyscy zawodnicy będą gotowi do gry to w mojej opinii będziemy dysponować mocną kadrą. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować stawiane cele. Innej opcji nie biorę pod uwagę – kończy Jaremko.

Pierwsza kolejka rundy wiosennej Keeza zamojskiej klasy okręgowej zaplanowana jest na 19-20 marca. Pierwszym rywalem Pogoni będzie zajmujący ostatnie miejsce w ligowej tabeli Tur Turobin.