AZS AWF Biała Podlaska podejmie beniaminka, Padwa jedzie do Legnicy

Krakowianie to beniaminek rozgrywek, który radzi sobie bardzo dobrze. Akademicy z AGH mają na koncie 12 punktów. Piątkowy rywal bialczan pokonał Padwę, AZS UW, SMS ZPRP I Kielce i Nielbę. Przegrał zaś tylko dwa razy: na wyjeździe z Sandra Spa Pogonią Szczecin i u siebie ze Śląskiem Wrocław. Taki dorobek daje im obecnie trzecią lokatę w tabeli.

Akademicy z Białej Podlaskiej w ostatni weekend mieli wolne z powodu przesunięcia spotkania z SMS ZPRP I Kielce na 12 listopada. Dwa tygodnie temu podopieczni trenera Łukasza Kandory rozegrali bardzo dobre spotkanie, w którym pokonali AZS UW Warszawa 38:33. We wtorek mierzyli się z Azotami Puławy w 2. rundzie Pucharu Polski i po zaciętym meczu ulegli minimalnie 28:29. Teraz będą mogli skupić się na rywalizacji w lidze.

W piątek faworytem będą goście. AZS AWF nie zamierza poddać się bez walki i akademicy zgodnie zapowiadają walkę o korzystny wynik. Gospodarze mogą też liczyć na wsparcie swoich kibiców.

Dzień później do rywalizacji w Legnicy przystąpią szczypiorniści KPR Padwy Zamość. Drużyna prowadzona przez trenera Dzmitryja Tsikhana rozbiła w ostatniej kolejce Stal Gorzów Wielkopolski 42:28. W sobotę rywalem będzie Siódemka Miedź. Gospodarze sobotniej potyczki wygrali dotychczas dwukrotnie. Podopieczni trenera Tomasza Górecznego pokonali Gwardię Koszalin 32:24 oraz Anilanę Łódź 31:29. Doznali także czterech porażek: z Grunwaldem Poznań, Jurandem Ciechanów, Stalą Gorzów i Śląskiem Wrocław. Najlepszym strzelcem legniczan jest rozgrywający Kacper Łukawski, który do tej pory zdobył 44 bramki. Taki dorobek daje mu drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych.

W ciągu ostatnich czterech lat Padwa i Siódemka Miedź mierzyły się sześć razy. Każda z drużyn odniosła po trzy zwycięstwa, jedno ze spotkań zamościanie wygrali po rzutach karnych. W ostatnim sezonie KPR Padwa przegrała 22:27, by w rewanżu zwyciężyć 35:34. Jak będzie w sobotę?