Naukowcy i praktycy o roli człowieka w epoce sztucznej inteligencji

Wydarzenie gromadzi przedstawicieli środowiska naukowego, biznesu i administracji z Polski i zagranicy. Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji będzie „Humanistyka i społeczeństwo w świecie technologii”. Uczestnicy porozmawiają m.in. o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia codzienne życie i relacje społeczne. W panelu otwierającym wystąpią m.in. Łucja Burek (Comarch S.A.), Tomasz Kalinowski (Konsul Honorowy Republiki Słowenii w Lublinie), Monika Król (Urząd Miasta Lublin) i Michał Wierzbowski (Orange Polska).

Podczas kolejnych sesji naukowcy z różnych uczelni zaprezentują kilkadziesiąt referatów poświęconych m.in. autentyczności w komunikacji marketingowej, przywództwu w erze inteligencji hybrydowej, etyce w projektowaniu systemów AI oraz społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Dzień zakończy spacer tematyczny po Lublinie pod hasłem „Humanistyczny wymiar przestrzeni miejskiej – miasto jako przestrzeń dialogu tradycji, nauki i kultur”.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie etyce i przyszłości społeczeństwa w dobie technologii. Wystąpienia dotyczyć będą m.in. filozoficznych i społecznych aspektów sztucznej inteligencji, ochrony własności intelektualnej, odpowiedzialności w sektorze publicznym i zielonych innowacji.

Konferencję organizuje Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Wrocławską. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL. Jak podkreślają organizatorzy, HUSNAT to nie tylko spotkanie naukowców – to także forum wymiany idei między światem technologii, biznesu i humanistyki.