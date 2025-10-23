Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu

W ramach projektu uczestnicy poznawali codzienność XIX-wiecznej arystokracji, ucząc się jednocześnie, jak odtworzyć „żywe obrazy” – popularną w tamtych czasach formę rozrywki polegającą na teatralnym przedstawianiu słynnych dzieł malarskich.

Dwie prezentacje finałowe

Efekty artystycznej pracy będzie można zobaczyć 25 października podczas dwóch pokazów – o godz. 12.00 i 14.00. Zapowiada się pełne uroku, klimatyczne spotkanie ze sztuką, w którym historia ożyje na oczach publiczności.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wydarzenie dostępne dla wszystkich

Pokazy odbędą się w Oficynie Południowej, budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Na miejscu dostępna jest winda, podjazd oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zadbali też o dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku – przygotowano tyflografiki z kodami QR, prowadzącymi do audiodeskrypcji dzieł prezentowanych na stronie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.