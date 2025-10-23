Podwyżka dla marszałka Stawiarskiego. Będzie zarabiał więcej niż premier Tusk

Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę podwyższającą miesięczną pensję marszałka Jarosława Stawiarskiego. Jego uposażenie wynosić będzie 23 175 złotych brutto. To więcej niż inkasuje na przykład premier Rzeczpospolitej Polski.
23 października radni Sejmiku Województwa Lubelskiego zagłosowali za podwyżką dla marszałka Stawiarskiego. Na kwotę jego wynagrodzenia składać będą się:
- wynagrodzenie zasadnicze: 11 550,00 zł,
- dodatek funkcyjny: 4 500,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 4 815,00 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego: 2 310,00 zł.
Wcześniej marszałek Stawiarski zarabiał 22,3 tysiąca brutto. Podniesienie jego płacy wynika z określenia nowych maksymalnych limitów składników wynagrodzenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nowe stawki będą obowiązywać od 1 lipca 2025, więc Stawiarskiemu wyższa pensja należeć będzie się z wyrównaniem do tego czasu.
Dla porównania, prezydent Karol Nawrocki zarabia 29,9 tysięcy złotych brutto miesięcznie, premier Donald Tusk – 21,5 tysiąca złotych brutto, a Krzysztof Żuk, prezydent Lublina – 21,4 tysięcy złotych brutto.