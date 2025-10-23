Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

KGW to potęga. Dziś gospodynie mają swoje święto

Autor: Paweł Puzio
Dziś gospodynie mają swoje święto
Dziś gospodynie mają swoje święto (fot. UMWL)

W województwie lubelskim działa aż 1959 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Dziś ich członkinie obchodzą swoje święto – Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji 320 gospodyń z 90 lubelskich kół spotkało się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W uroczystości wzięli udział marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.

 Marszałkowie podziękowali paniom za zaangażowanie i wręczyli im kwiaty. Na scenie wystąpił zespół Guzowianki, a głównym punktem programu był wykład Anny Męczyńskiej – jednej z najbardziej cenionych kostiumografek w Polsce – zatytułowany „Jak budować wizerunek z klasą i charakterem”.

Drogie Panie, chcemy wam dzisiaj serdecznie podziękować za wkład, jaki wnosicie w rozwój obszarów wiejskich. Jesteście pięknem naszej lubelskiej ziemi. Życzę wam nieustannej energii w działaniu i kolejnych pięknych inicjatyw na rzecz swoich małych ojczyzn – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Na obszarach wiejskich Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają wyjątkowo ważną rolę. Zrzeszają kobiety w różnym wieku, integrują lokalne społeczności, kultywują tradycje i pielęgnują bogactwo wiejskiej kultury. Dzięki ich pracy mieszkańcy wsi coraz częściej wracają do dawnych zwyczajów i obrzędów, a same gospodynie stają się liderkami lokalnych społeczności.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich w ramach strategii rozwoju i innowacyjności mieszkańców regionu. Organizowane są wydarzenia i konkursy, które odbywają się dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego.

Koła mają też ogromny wkład w promocję regionalnych specjałów. To dzięki nim wiele potraw z Lubelszczyzny trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych wyrobów – jest ich już 279. Wiele z nich to właśnie przepisy zgłoszone przez członkinie KGW – wyjątkowe dania staropolskiej kuchni, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet Wiejskich redakcja Dziennika Wschodniego składa najserdeczniejsze życzenia – nieustającej energii, radości i satysfakcji z podejmowanych działań! Jednocześnie przypominamy, że już ruszyła tegoroczna edycja Rolnika Roku Dziennika Wschodniego. Jedną z kategorii jest "Koło Gospodyń Wiejskich". W tym roku to czytelnicy w bezpłatnym głosowaniu wybiorą KGW roku woj. lubelskiego. Szczegóły pod tym linkiem: https://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/rolnik-roku-2025-zaczynamy,n,1000368221.html

Obecnie w Polsce działa około 18 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszających ponad 87 tysięcy kobiet. Lubelskie plasuje się na trzecim miejscu w kraju – tu działa 1959 kół, tuż za województwami wielkopolskim (2426) i mazowieckim (2570).

Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce
NASZ PATRONAT

Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce

PRZEPISY

Ziemniaczane smaki jesieni

Rolnik Roku 2025 – zaczynamy!
Rolnik Roku

Rolnik Roku 2025 – zaczynamy!

Czytaj więcej o:
lubelskie wieś

KGW to potęga. Dziś gospodynie mają swoje święto

W województwie lubelskim działa aż 1959 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Dziś ich członkinie obchodzą swoje święto – Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji 320 gospodyń z 90 lubelskich kół spotkało się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W uroczystości wzięli udział marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.
Bialscy akademicy liczą na komplet punktów w meczu z beniaminkiem z Krakowa

AZS AWF Biała Podlaska podejmie beniaminka, Padwa jedzie do Legnicy

W piątek o godzinie 19 AZS AWF Biała Podlaska podejmie AZS AGH Kraków. W sobotę o tej samej porze, KPR Padwa Zamość zagra w Legnicy z Siódemką Miedzią
Oryginalne części rolnicze czy zamienniki – co się opłaca?

Nowoczesne maszyny rolnicze są co prawda kosztowne, ale jednocześnie niezbędne w pracy rolnika. Poszczególne części rolnicze ulegają stopniowemu zużyciu, a czasem nawet awariom. To naturalna kolej rzeczy. Wynika z ich wzmożonej eksploatacji zwłaszcza podczas sezonu. Aby przywrócić sprawność techniczną maszyny, zwykle konieczna staje się wymiana zużytych lub niesprawnych części na nowe. Wówczas właściciel maszyny staje przed niełatwym wyborem. Musi bowiem zastanowić się nie tylko nad tym, gdzie kupić poszczególne komponenty. Istotne jest również to, czy wybrać te oryginalne, czy zamienniki. Warto zatem wiedzieć, czym różnią się one między sobą oraz jakie mogą mieć zalety i wady.
Straż Leśna w Lubelskiem rozpoczęła akcję „Stroisz”, wymierzoną w złodziei gałęzi drzew iglastych. Leśnicy ostrzegają, że kradzież świerkowych i jodłowych gałązek to nie błahostka — szkody w uprawach są wielokrotnie wyższe niż wartość skradzionego stroiszu.
Tomasz Mleczek we wrześniu zrezygnował ze stanowiska dyrektora w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a w środę rozstał się z posadą wicedyrektora Muzeum Zamek w Janowcu
Janowiec

Krótka przygoda z muzeami. Tomasz Mleczek odchodzi

Pod koniec września Tomasz Mleczek ze względów osobistych zrezygnował ze stanowiska dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W tym tygodniu rozstał się również z Muzeum Zamek w Janowcu, gdzie od stycznia był wicedyrektorem.
Zniszczony dom w Wyrykach

Pomoc dla Wyryk. Poszkodowana rodzina dostanie 70 tysięcy złotych

Województwo Lubelskie przekaże 70 tysięcy złotych gminie Wyryki na pomoc rodzinie, której dom uległ zniszczeniu podczas nalotu rosyjskich dronów na Polskę w nocy z 9 na 10 września 2025 roku.

Zbigniew Jakubas: Jestem w stanie ściągnąć zawodnika za 10 milionów euro, nawet za 50

Zbigniew Jakubas: Jestem w stanie ściągnąć zawodnika za 10 milionów euro, nawet za 50

Wracamy jeszcze do programu „Futbol Totalny”, który ukazał się na antenie TVP Sport. Kilka dni temu wziął w nim udział prezes Motoru Lublin Zbigniew Jakubas. A kiedy prezes pojawia się publicznie, to jak zawsze kibice mogli się dowiedzieć kilku „smaczków”.
Nowy rozkład PKP Intercity: więcej pociągów z Lubelszczyzny i nowe kierunki podróży

Nowy rozkład PKP Intercity: więcej pociągów z Lubelszczyzny i nowe kierunki podróży

Od grudnia mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają więcej połączeń ze stolicą i nową ofertę dalekobieżnych tras. W rozkładzie jazdy PKP Intercity na sezon 2025/2026 Warszawę z Lublinem połączy aż 16 par pociągów, czyli o dwa więcej niż dotychczas. Zmiany obejmą również Chełm, Hrubieszów i Zamość, a z regionu będzie można dojechać bezpośrednio nawet do Berlina.
Marszałek Jarosław Stawiarski

Podwyżka dla marszałka Stawiarskiego. Będzie zarabiał więcej niż premier Tusk

Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę podwyższającą miesięczną pensję marszałka Jarosława Stawiarskiego. Jego uposażenie wynosić będzie 23 175 złotych brutto. To więcej niż inkasuje na przykład premier Rzeczpospolitej Polski.
Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu
25 października 2025, 11:00

Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu

Obrazy zejdą ze ścian i ożyją. A to za sprawą wyjątkowego projektu, którego finał będziemy mogli oglądać w najbliższą sobotę w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”
galeria

UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oficjalnie rozpoczął nowy rok akademicki. W uroczystej inauguracji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, pracownicy naukowi, studenci oraz zaproszeni goście.

Noc Innowacji 2025 w Puławach – zobacz, jak nauka łączy się z naturą i technologią

Noc Innowacji 2025 w Puławach – zobacz, jak nauka łączy się z naturą i technologią

Już w piątek, 24 października 2025 roku, w laboratoriach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), mieszczących się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Mościckiego 1 w Puławach, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Noc Innowacji 2025.
Naukowcy i praktycy o roli człowieka w epoce sztucznej inteligencji
Naukowcy i praktycy o roli człowieka w epoce sztucznej inteligencji

Jak połączyć technologię z odpowiedzialnością, a innowacje z humanizmem? Na to pytanie odpowiedają uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji „Humanistyczna i Społeczna Perspektywa w Naukach Technicznych – HUSNAT 2025”, która rozpoczęła się w czwartek na Politechnice Lubelskiej.
Węgierska rewolucja i dar serca zamościan. Pod tablicą złożyli kwiaty
Węgierska rewolucja i dar serca zamościan. Pod tablicą złożyli kwiaty

Kolejny rok z rzędu pod tablicą pamiątkową ufundowaną przez Węgrów na znak wdzięczności dla Polaków zamościanie złożyli kwiaty. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem".
Dom rodziny został doszczętnie zniszczony

Ogień zniszczył im dom. Pogorzelcy potrzebują pomocy w odbudowie

Poddasze doszczętnie spłonęło. Niższe kondygnacje zostały zalane wodą podczas akcji gaśniczej. Rodzina ze wsi Białobrzegi pod Zamościem w ciągu kilku godzin straciła znaczną część dorobku swojego życia. Nie mają gdzie mieszkać. Już ruszyła zbiórka pieniędzy na ich cel.

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie