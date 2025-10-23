KGW to potęga. Dziś gospodynie mają swoje święto

Marszałkowie podziękowali paniom za zaangażowanie i wręczyli im kwiaty. Na scenie wystąpił zespół Guzowianki, a głównym punktem programu był wykład Anny Męczyńskiej – jednej z najbardziej cenionych kostiumografek w Polsce – zatytułowany „Jak budować wizerunek z klasą i charakterem”.

– Drogie Panie, chcemy wam dzisiaj serdecznie podziękować za wkład, jaki wnosicie w rozwój obszarów wiejskich. Jesteście pięknem naszej lubelskiej ziemi. Życzę wam nieustannej energii w działaniu i kolejnych pięknych inicjatyw na rzecz swoich małych ojczyzn – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Na obszarach wiejskich Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają wyjątkowo ważną rolę. Zrzeszają kobiety w różnym wieku, integrują lokalne społeczności, kultywują tradycje i pielęgnują bogactwo wiejskiej kultury. Dzięki ich pracy mieszkańcy wsi coraz częściej wracają do dawnych zwyczajów i obrzędów, a same gospodynie stają się liderkami lokalnych społeczności.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich w ramach strategii rozwoju i innowacyjności mieszkańców regionu. Organizowane są wydarzenia i konkursy, które odbywają się dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego.

Koła mają też ogromny wkład w promocję regionalnych specjałów. To dzięki nim wiele potraw z Lubelszczyzny trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych wyrobów – jest ich już 279. Wiele z nich to właśnie przepisy zgłoszone przez członkinie KGW – wyjątkowe dania staropolskiej kuchni, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet Wiejskich redakcja Dziennika Wschodniego składa najserdeczniejsze życzenia – nieustającej energii, radości i satysfakcji z podejmowanych działań! Jednocześnie przypominamy, że już ruszyła tegoroczna edycja Rolnika Roku Dziennika Wschodniego. Jedną z kategorii jest "Koło Gospodyń Wiejskich". W tym roku to czytelnicy w bezpłatnym głosowaniu wybiorą KGW roku woj. lubelskiego. Szczegóły pod tym linkiem: https://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/rolnik-roku-2025-zaczynamy,n,1000368221.html

Obecnie w Polsce działa około 18 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszających ponad 87 tysięcy kobiet. Lubelskie plasuje się na trzecim miejscu w kraju – tu działa 1959 kół, tuż za województwami wielkopolskim (2426) i mazowieckim (2570).