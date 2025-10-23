UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podkreślał, że uczelnia wchodzi w nowy rok z bardzo dobrymi wynikami rekrutacji i ambitnymi planami rozwoju.

– Tak dobrego roku nie było w ostatnich latach. Jednocześnie chcę powiedzieć, że to absolutny wyjątek w skali ogólnopolskiej – przyznał rektor, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie studiami na UMCS.

Obecnie na uczelni kształci się około 18 tysięcy studentów, w tym ponad 1900 obcokrajowców. W tegorocznej rekrutacji do społeczności akademickiej dołączyło blisko 8 tysięcy nowych studentów, w tym ok. 900 cudzoziemców z 30 krajów świata. Młodzi ludzie będą zdobywać wiedzę na 100 różnych kierunkach studiów.

Wyzwania finansowe

Choć wyniki rekrutacji napawają optymizmem, rektor uczelni nie ukrywał obaw dotyczących finansowania nauki. – Nutka pesymizmu wybrzmi z moich ust, związana z finansowaniem nauki, co oczywiście przekłada się na wielkość subwencji, która pozornie wydaje się większa, ale bilansowo – uwzględniając inflację – jest z roku na rok coraz bardziej niewystarczająca – mówił prof. Dobrowolski.

Rektor zaznaczył jednak, że dzięki zaangażowaniu pracowników UMCS skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój badań naukowych. W minionym roku akademickim uczelnia realizowała 170 projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących zarówno badań naukowych, jak i współpracy proinnowacyjnej. Łączna wartość uzyskanego finansowania sięgnęła 10 milionów złotych.

– Te środki są duże, ale mamy nadzieję, że przy współpracy i budowaniu zespołów ten wskaźnik uda nam się poprawić w roku bieżącym – dodał rektor.

Wyróżnienia i głos młodego pokolenia naukowców

Podczas inauguracji wręczono także wyróżnienia dla najlepszych studentów i absolwentów. Tytuł najlepszego absolwenta UMCS, a także złoty medal i nagrodę finansową, otrzymała Myat Noe Nying z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W imieniu społeczności doktorantów głos zabrała Magdalena Jędrzejuk-Witek, która w swoim przemówieniu podkreślała, jak ważne jest łączenie naukowej pasji z rozwojem osobistym. – Zawsze marzyłam, by zajmować się literaturą, a w pracy nad doktoratem łączę dwie swoje pasje – literaturę i psychologię. Bycie w Szkole Doktorskiej dało mi szansę być częścią wspaniałej, wspierającej społeczności i rozwijać się wszechstronnie – przyzaje doktorantka.

Nowy rok, nowe nadzieje

Inauguracja roku akademickiego na UMCS była nie tylko okazją do podsumowania osiągnięć uczelni, ale też do wyznaczenia celów na przyszłość. Wykład inauguracyjny „Wolność i odpowiedzialność w perspektywie indywidualnej i społecznej” wygłosił ks. Prof. dr hab. Alfred Wierzbicki z Instytutu Filozofii UMCS. Wieczorem odbędzie się z kolei koncert „UMCS swoim przyjaciołom” w wykonaniu Piotra Selima oraz studentów i wykładowców kierunku jazz i muzyka estradowa.