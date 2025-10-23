Pomoc dla Wyryk. Poszkodowana rodzina dostanie 70 tysięcy złotych

Mieszkańcy domu w Wyrykach mieli jednocześnie olbrzymiego pecha i wielkie szczęście. Pecha, bo ich posesja została zdewastowana, najprawdopodbniej przez rakietę wystrzeloną przez polski F-16, która była wymierzona w jednego z rosyjskich dronów, o czym poinformowała „Rzeczpospolita”. I szczęście, bo w porę zdążyli zejść z sypialni na dół budynku, czemu zawdzięczają życie i zdrowie.

Premier Donald Tusk przekonywał w mediach społecznościowych, że „cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję”. Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który „spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty”.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało już, że sfinansuje odbudowę domu, a wojsko pomogło poszkodowanej rodzinie przenieść się do mieszkania zastępczego.

23 października Sejmik Województwa Lubelskiego jednogłośnie przegłosował uchwałę o pomocy finansowej dla gminy Wyryki. Wyniesie ona 70 tysięcy złotych.

- Dotacja celowa przeznaczona zostanie dla rodziny z miejscowości Wyryki-Wola, która została pozbawiona dachu nad głową. Według wstępnych ustaleń w dniu 10 września 2025 roku w dach budynku znajdującego się w miejscowości Wyryki-Wola uderzył niezidentyfikowany obiekt latający co spowodowało poważne uszkodzenie konstrukcji budynku. Samorząd Województwa Lubelskiego wielokrotnie włączał się w pomoc osobom z terenu województwa lubelskiego pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, udzielając wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – czytamy w uzasadnieniu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.