Nowy rozkład PKP Intercity: więcej pociągów z Lubelszczyzny i nowe kierunki podróży

– W nowym rozkładzie mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają wygodniejsze i częstsze połączenia – zapowiada PKP Intercity. – Chcemy, by kolej była środkiem transportu pierwszego wyboru – dodaje przewoźnik.

Lublin zyska dwa nowe połączenia ze stolicą

Od połowy grudnia między Lublinem a Warszawą kursować będzie 16 par pociągów, co oznacza, że liczba codziennych kursów wzrośnie o dwa. Dodatkowo poprawią się połączenia z Poznaniem – relacje dwóch składów zostaną wydłużone, co stworzy czterogodzinny cykl pociągów z Lublina do stolicy Wielkopolski.

Odjazdy zaplanowano na godziny: 5:35, 9:33, 13:35 i 17:33, podczas gdy dotychczas pociągi do Poznania odjeżdżały tylko o 7:33 i 17:34. Dzięki temu pasażerowie zyskają większy wybór godzin podróży zarówno do Warszawy, jak i do zachodniej Polski.

Chełm z nocnym połączeniem do Świnoujścia

Więcej pociągów pojawi się też w rozkładzie dla Chełma – z trzech do pięciu dziennych połączeń. Wszystkie kursy prowadzą do Warszawy, a cztery z nich również do Poznania. Wśród nowości znalazł się także nocny pociąg IC „Uznam” do Świnoujścia, który będzie prowadził wagony do Berlina.

Nowe połączenie z Berlinem

To właśnie ta zmiana najbardziej ucieszy podróżnych planujących wyjazdy zagraniczne. Pociąg IC „Uznam” będzie prowadził wagony bezpośrednie do Berlina, które w Poznaniu zostaną dołączone do pociągu IC „Ursa”. Dojazd do niemieckiej stolicy w godzinach porannych pozwoli też kontynuować podróż dalej na zachód i południe Europy.

Zmiany w połączeniach z Hrubieszowem

Nowy rozkład przyniesie też dogodniejsze godziny wyjazdów i powrotów dla mieszkańców Hrubieszowa i Zamościa. Połączenie z Warszawą obsługiwać będzie teraz grupa wagonów z pociągu IC „Bystrzyca” (zamiast dotychczasowego IC „Górski”). Odjazdy i przyjazdy zostaną przesunięte na wcześniejsze godziny, a pociąg pojedzie w nowej relacji – do Bydgoszczy.

Coraz więcej możliwości podróży

Jak podkreśla PKP Intercity, zmiany w rozkładzie mają poprawić dostępność komunikacyjną Lubelszczyzny i zwiększyć liczbę miejsc w pociągach. Przewoźnik zapowiada dalszy rozwój oferty, tak aby kolej stała się najwygodniejszym sposobem podróżowania po kraju i Europie.