Noc Innowacji 2025 w Puławach – zobacz, jak nauka łączy się z naturą i technologią

Zwiedzanie laboratoriów rozpocznie się o godzinie 18:00 oraz 19:00, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska, jak wygląda praca naukowców i jak nowoczesne technologie zmieniają świat, w którym żyjemy.

W tegorocznej edycji Nocy Innowacji uczestnicy będą mogli zajrzeć do dwóch wyjątkowych laboratoriów, które łączy jedno – tu nauka, technologia i natura spotykają się po to, by opracowywać nowe materiały i pozyskiwać z roślin to, co najcenniejsze.

Z rośliny do ekstraktu – poznaj świat ekstrakcji i biologicznie aktywnych składników

W laboratoriach Grupy Badawczej Ekstrakcja Nadkrytyczna dowiesz się:

jak pozyskujemy cenne składniki z roślin dzięki przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikowej,

jakie analizy chromatograficzne i spektrofotometryczne pozwalają zidentyfikować i zmierzyć zawartość związków aktywnych,

jak oceniamy aktywność biologiczną ekstraktów roślinnych, by sprawdzić ich potencjalne zastosowanie,

czym jest destylacja molekularna i jak pozwala oddzielić to, co najwartościowsze.

Materiały polimerowe dla zrównoważonej przyszłości

W laboratoriach Grupy Badawczej Tworzywa Biodegradowalne powstają nowoczesne i przyjazne środowisku tworzywa. Podczas wizyty:

dowiesz się, czym różnią się polimery biodegradowalne od klasycznych „plastików” i co to są recyklaty,

zobaczysz linie technologiczne, proces wytłaczania polimerów, sposoby wytwarzania folii oraz sprzęt do testowania właściwości materiałów,

dotkniesz, obejrzysz, zapytasz – i zrozumiesz, jak fascynujący może być świat technologii materiałowej.

Dołącz do nas i przekonaj się, że nauka dzieje się tu i teraz – w laboratoriach, które są bliżej, niż myślisz.

Organizator wydarzenia:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

ins.lukasiewicz.gov.pl

Noc Innowacji 2025 to wyjątkowe wydarzenie odbywające się w ramach 7. edycji Digital Festival – największej inicjatywy technologiczno-edukacyjnej w Polsce. To jedyna noc w roku, kiedy laboratoria, obserwatoria, centra badawcze i sale wykładowe w całym kraju otwierają się dla wszystkich, by pokazać, jak powstaje przyszłość. Tegoroczny festiwal, trwający od 1 października do 10 listopada 2025 r., zachęca do odkrywania świata nowych technologii i rozwijania cyfrowych kompetencji. Partnerem Głównym Nocy Innowacji 2025 jest EY GDS.

Link do wydarzenia: https://digitalfestival.pl/noc-innowacji/