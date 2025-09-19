Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 20 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

Wczoraj
21:50
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: wysoka porażka AZS AWF Biała Podlaska w Łodzi

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi
AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi (fot. AZS AWF Biała Podlaska)

W meczu drugiej kolejki AZS AWF Biała Podlaska przegrał na wyjeździe z Grot Blachy Pruszyński Anilaną Łódź 21:29

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Dla bialczan wyprawa do Łodzi była inauguracją sezonu 2025/2026. Zaplanowane na pierwszą serię gier domowe spotkanie z Gwardią Koszalin, z powodu braku dostępności, zostało przełożone na 1 października.

Już pierwsza połowa starcia w Łodzi nie ułożyła się pod dyktando bialczan. Goście mieli duże problemy ze skutecznością. Zaporą nie do przejścia momentami był bramkarz Anilany Nikodema Błażejewskiego. Golkiper miejscowych bronił jak w transie. Jego koledzy też nie zamierzali być gorsi i w wielu sytuacjach kończyli atak pozycyjny, jak też kontry, bramkami.

Dość powiedzieć, że po pierwszych 30 minutach miejscowi gromili akademików wygrywając aż 15:6. Tak duża strata bramkowa nie napawała optymizmem przed drugą część spotkania.

Druga odsłona rozpoczęła się po myśli łodzian. Wynika na 16:6 podwyższył Adrian Kucharski. Na 18:6 trafił Szymon Krajewski. Bialczanie próbowali odpowiadać. Ósmą bramkę zdobył dla AZS AWF Julian Reszczyński.

W 35 minucie ponownie Reszczyński pokonał bramkarza Anilany (18:9). Niestety, gościom trafiały się też trudniejsze chwile. Nadal czasami bramkę murował Błażejewski.

Szczypiorniści AZS AWF próbowali, na ile potrafili i na ile pozwalali im gospodarze, zmniejszać straty. Oliwier Błaszczak trafił z prawej strony na 20:12. 10 minut przed końcem straty nadal były duże - akademicy przegrywali 17:24.

W 23 minucie Tomasz Wawrzyniak wyprowadził miejscowych na 26:17. Chwile później Reszczyński zmniejszył straty na 26:18. Mecz zakończył się wysoką wygraną łodzian 29:21.

Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - AZS AWF Biała Podlaska 29:21 (15:6)

AZS BP: Kwiatkowski, Solnica - Lewandowski, Grzenkowicz 1, Wierzbicki 1, Chepycha 1, Reszczyński 4, Książka 1, Tarasiuk 3, Andrzejewski 1, Petlak 5, Burzyński 1, Lewalski 2, Błaszczak 1. Kary: 14 minut.

 

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
AZS AWF Biała Podlaska pierwsza liga piłkarzy ręcznych Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź

Pozostałe informacje

AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi

I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: wysoka porażka AZS AWF Biała Podlaska w Łodzi

W meczu drugiej kolejki AZS AWF Biała Podlaska przegrał na wyjeździe z Grot Blachy Pruszyński Anilaną Łódź 21:29
MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

Dzisiaj rano trzy rosyjskie samoloty wojskowe MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego bałtyckiego kraju złożą wniosek o uruchomienie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego.
Wizualizacja Koziołka Leo

Messi w Lublinie? Na razie mosiężny, w przyszłości może prawdziwy!

Co łączy Leo Messiego z Lublinem? Teoretycznie nic. Ale to właśnie osoba słynnego argentyńskiego piłkarza stała się inspiracją dla powstania nowej, już trzynastej rzeźby w ramach „Szlaku Koziołka Lubelskiego”. Koziołek Leo już tej jesieni zostanie jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.

W połowie lipca br. reprezentacja Padwy złożyła wizytę prezydentowi miasta, by podziękować za wsparcie w poprzednim sezonie. Do pamiątkowego zdjęcia pozowano z koszulkami, na których było logo miasta, a także promującymi Zamość klubowymi szalikami i plakatami
Zamość

Miasto chce płacić klubom za promocję. Ile? Nie wiadomo

Logo miasta wszędzie, gdzie się da. Oprócz tego filmiki prezentujące zawodników, ale z ważnymi dla miasta miejscami w tle. Cykliczne materiały wideo z lokalizacjami kluczowymi m.in. pod względem inwestycyjnym. Tak Zamość chce się promować poprzez sport. Wykonawców szuka w przetargu.
Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet
ZDJĘCIA
galeria

Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet

Różowy kolor wypełnił centrum Lublina, niosąc ze sobą ważne przesłanie – troskę o zdrowie i życie kobiet. Marsz był nie tylko gestem solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworem piersi, ale także apelem o regularne badania i czujność onkologiczną.
Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem
ZDJĘCIA
galeria

Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości.
Chełmski ratusz znalazł sposób na obniżenie bezrobocia w mieście

Pośredniak za drogi dla Chełma? Miasto może powołać własny urząd pracy

Ponad 2,5 mln zł rocznie – tyle Chełm dopłaca dziś do Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto mówi dość. W środę radni zdecydują, czy powołać Miejski Urząd Pracy, który miałby odpowiadać wyłącznie na potrzeby mieszkańców Chełma.
Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Niepokojąca wiadomość od internetowego znajomego mogła zakończyć się tragedią. 20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego powiadomiła policjantów, że młody mężczyzna zasugerował jej zamiar targnięcia się na życie. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.

Po feralnym remisie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki Branislav Spacil i jego koledzy zagrają u siebie z Wisłą Kraków

Górnik Łęczna w niedzielę będzie gościć u siebie lidera Betclic I Ligi

W 10. kolejce Górnika Łęczna czeka jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie. O godzinie 14.30 zielono-czarni zmierzą się u siebie z zajmującą pierwsze miejsce w stawce Wisłą Kraków
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
WIDEO
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie
Biała Podlaska

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Gdy mowa o wyborze mebli, większość ludzi dzieli się na dwa obozy: jedni uważają naturalne drewno za jedyny symbol jakości, drudzy szukają możliwie najtańszych rozwiązań, kierując się wyglądem. I jedni, i drudzy często ulegają utrwalonym mitom. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane „tanie” materiały.
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
3. KOLEJKA

Wyniki:

Wybrzeże Gdańsk - Azoty Puławy 39:32
Gwardia Opole - Industria Kielce 19:33
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 18:40
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 34:33
Stal Mielec - Chrobry Głogów
Netland MKS Kalisz - Zepter Legionowo
Ostrovia Ostrów Wlkp. - pauza

Tabela:

1. Kielce 3 9 116-77
2. ORLEN Wisła Płock 2 6 77:45
3. MMTS Kwidzyn 2 5 59-58
4. Wybrzeże 3 5 96-103
5. Ostrovia 2 4 63-53
6. Piotrkowianin 3 4 80-98
7. Chrobry Głogów 1 3 25-20
8. Stal Mielec 2 3 48-48
9. MKS Kalisz 2 3 61-68
10. Azoty Puławy 3 2 87-98
11. Legionowo 2 1 43-48
12. Zagłębie Lubin 2 0 66-71
13. Gwardia Opole 3 0 73-107

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 