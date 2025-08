KPR Padwa Zamość przygotowuje się do nowego sezonu

Kamil Szeląg powrócił do Zamościa z wypożyczenia do MKS Olimpii MEDEX Piekary Śląskie. 21-latek spędził w tym klubie rundę. Środkowy rozgrywający zdobył osiem bramek w 13 spotkaniach zamojskiego zespołu. Z kolei dla Olimpii rozegrał 12 meczów, w których 22 razy kierował piłę do bramki rywali.

Nowym graczem będzie Igor Bielko. To 19-latek, zawodnik Pałacu Młodzieży Tarnów, który od 2021 grał w SMS Płock. Lewoskrzydłowy w minionym sezonie w drużynie z Płocka wystąpił w 23 meczach na poziomie I ligi. Zdobył 106 bramek. Ponadto, z Pałacem Młodzieży Tarnów dotarł do ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorów. Jest reprezentantem Polski juniorów, którą prowadzi Mariusz Jurasik.

Po odejściu Zbigniewa Markuszewskiego na trenerskiej ławce Padwy zasiądzie doskonale znany w naszym regionie z pracy w AZS AWF Biała Podlaska Dzmitry Tsikhan. 47-letni Białorusin, będąc opiekunem akademików, rozegrał cztery spotkania przeciwko obecnemu swojemu klubowi. Wszystkie wygrał. Nowy trener zamościan jest wychowankiem Dziecięco-Młodzieżowej Szkoły Sportowej w Grodnie, gdzie się urodził.

Grał na pozycji obrotowego. Większość sportowej kariery spędził w zespole z Grodna. Grał w drużynie Uniwersytetu Grodzieńskiego, zaś w 2004/2005, w Homlu, gdzie pracował także z młodzieżą. Karierę zakończył mając 27 lat, a powodem była kontuzja.

Drugim trenerem pozostał Wiesław Puzia, a masażystą i trenerem przygotowania siłowego Kamil Wójcik.