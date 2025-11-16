Nieokiełznani i pijani, czyli weekend na drogach

Wczoraj około godz. 14.30 policjanci włodawskiej drogówki zatrzymali do kontroli motorowerzystę w miejscowości Adampol. Mundurowi zwrócili uwagę, że zarówno kierujący, jak i pasażer poruszali się bez obowiązkowych kasków ochronnych, a pojazd nie miał włączonych świateł mijania. Podczas kontroli szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne przewinienia. Badanie alkomatem wykazało, że 25-latek z gminy Wyryki miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.

Urszulińscy policjanci zatrzymali natomiast 47-latka, który kierował Nissanem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z kolei uhruscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, zatrzymali 27-latka kierującego Skodą w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało ponad 1,6 promila alkoholu.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności, dotkliwe konsekwencje finansowe oraz utrata uprawnień.

Źródło: Policja