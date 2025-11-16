Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Policjanci rozdają odblaski i edukują kierowców

Dzisiaj, 16 listopada 2025 r., przypada 30. rocznica ustanowienia Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. To ważny moment, by ponownie zwrócić uwagę na globalny problem wypadków drogowych, ich tragiczne skutki oraz konieczność stałego podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W całej Polsce organizowane są liczne wydarzenia i inicjatywy edukacyjne.

Na MOP Niwa Babicka policjanci z Lublina i Ryk, wspólnie z druhami z OSP Leopoldów, OSP Nowodwór, ŻW Dęblin, zespołem ratownictwa medycznego, GDDKiA oraz partnerującymi firmami, przygotowali stoiska informacyjno-promocyjne. Odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o przyczynach i skutkach wypadków drogowych, zasadach bezpiecznej jazdy, a także odebrać drobne upominki związane z bezpieczeństwem na drodze.

W obchody 30-lecia włączyli się również policjanci włodawskiej drogówki. Funkcjonariusze rozdawali pieszym i kierowcom odblaski oraz prowadzili rozmowy mające zwrócić uwagę na traumatyczne konsekwencje wypadków drogowych — zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla rodzin, które tracą najbliższych. To skutki często długotrwałe, a niekiedy nieprzemijające.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim podczas kontroli drogowych rozmawiali z kierowcami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wspólnie z ratownikiem medycznym Tomaszem Górką przypominali także o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

