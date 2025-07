AZS AWF Biała Podlaska kompletuje kadrę na nowy sezon

W sezonie 2023/2024 z ekipą z Płocka dotarł do ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorów. Podobny wynik uzyskał też w minionych rozgrywkach. W rywalizacji wojewódzkiej, w kategorii juniorów oraz na szczeblu centralnym MPJ zagrał w 19 meczach, w których zdobył 55 bramek.

W minionym sezonie nowy nabytek akademików występował z rezerwami na boiskach I ligi. W zespole Orlen Wisły II Płock zagrał 18 spotkań. Ma na koncie 57 goli. Jego zespół zakończył rywalizację na 11 miejscu w I Lidze, w grupie C.

Innym nowym rozgrywającym będzie Bartosz Lewandowski. Bialscy kibice doskonale znają tego piłkarza. Szczypiornista jest wychowankiem UKS Olimpia Biała Podlaska. W minionych rozgrywkach reprezentował barwy I-ligowej drużyny SBR Podlasie Nowe Piekuty.

Rozgrywający ma za sobą występ w zespole AZS AWF Biała Podlaska. W sezonie 2023/2024 wystąpił w jednym spotkaniu pucharowym przeciwko Padwie Zamość. Piłkarz w debiucie zdobył trzy bramki, zaprezentował sto procent skuteczności z rzutów karnych. Akademicy wówczas przegrali 27:28.

Minione rozgrywki były bardzo aktywne dla nowego-starego rozgrywającego bialczan. Występy w juniorskim zespole UKS Olimpii Biała Podlaska łączył z grą na I-ligowych boiskach w ekipie z Nowych Piekut. W Olimpii rozegrał 12 spotkań, zdobył 138 bramek.

Również w drużynie SBR Podlasie prezentował wysoką skuteczność. Zespół rywalizował w grupie C I ligi i zajął dziewiątą pozycję na koniec rozgrywek. Lewandowski rozegrał 20 spotkań, w których 119 razy pokonywał bramkarzy przeciwników. Taki wynik był dziewiątym rezultatem w klasyfikacji strzelców.

W marcu rozgrywający otrzymał powołanie do reprezentacji Polski juniorów. W debiucie zdobył cztery bramki w spotkaniu przeciwko Danii. Od tego czasu regularnie występuje w narodowych barwach. Od 30 czerwca do 4 lipca tego roku, prowadzona przez trenera Mariusza Jurasika kadra juniorów uczestniczyła w Otwartych Mistrzostwach Europy U 19. W Goeteborgu, w Szwecji, nasza reprezentacja zajęła piąte miejsce. Po mistrzostwach rozgrywający akademików ma na koncie 17 występów w drużynie narodowej juniorów. Zdobył też 27 bramek.

Nowym bramkarzem akademików został Jakub Solnica. To zawodnik Industrii Kielce. W minionym sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie wicemistrzów Polski. Było to 15 maja, podczas meczu półfinałowego Orlen Superligi z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski, wygranym przez kielczan 42:22. Był to bardzo udany występ, zakończony wyborem na najlepszego zawodnika meczu w Kielcach.

Solnica to wielokrotny reprezentant Polski w kadrze juniorów. Z reprezentacją w ubiegłym roku awansował na mistrzostwa Europy do lat 18. Miniony sezon był ostatnim w kategorii juniora. Występując w tej kategorii wiekowej Solnica bronił barw drużyny KSS Iskra Kielce. Był wyróżniającą się postacią, został wybrany najlepszym bramkarzem ostatnich mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. W dorobku ma także wicemistrzostwo Polski juniorów zdobyte w 2024 i 2025 roku.