Efektowne zwycięstwo Padwy Zamość przed własnymi kibicami

(fot. KPR PADWA ZAMOŚĆ)
KPR Padwa Zamość rozgromiła Stal Gorzów Wielkopolski 42:28
To był bardzo dobry mecz zamościan. Gospodarze mierzyli się z dobrze spisująca się w lidze drużyną z Gorzowa. Goście po pięciu kolejkach zajmowali miejsce na najniższym stopniu podium. Rywale mieli na koncie tylko jedną porażkę - na otwarcie sezonu w Ciechanowie z Jurandem.
Zamościanie liczyli na zdobycie kompletu punktów. Od początku do końca to gospodarze prowadzili dyktując warunki gry. W czwartej minucie było 3:0, w 17 min 13:8, a po pierwszej połowie 21:12.
Po zmianie stron gospodarze nadal kontrolowała wydarzenia: 24:15, 30:21, 32:23, 37:27. Spotkanie zakończyło się wygraną Padwy różnicą 14 bramek (42:28).
KPR Padwa Zamość – Stal Gorzów 42:28 (21:12)
KPR Padwa: Gawryś, Dragan - Wleklak 6, Szymański 6, Bączek 6, Szeląg 4, Golański 4, Kawka 4, Czerwonka 3, Adamczuk 2, Morawski 2, Małecki 2, Bielko 2, Skiba 1, Florkiewicz. Kary: 8 minut.
Gorzów: Nowicki, Marciniak, Gawlik - Drzazgowski 12, Kan 4, Ripa 3, Rybarczyk 3, Pietrzkiewicz 2, Bartnicki 2, Koss 1, Stupiński 1, Dzięcielski, Rogoda, Zając. Kary: 10 minut.