Czas na domową inaugurację. PGE MKS El-Volt kontra Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz

Historia tego spotkania jest bardzo długa, chociaż niekoniecznie związana z lubelskim klubem. Bo chociaż za większością ekip już dwa spotkania w tym sezonie, to Tauron Ruch Szczypiorno wciąż pozostaje bez chociażby jednego meczu na swoim koncie.

Wszystko przez konflikt klubowych władz z osobami zarządzającymi Chorzowem, który skończył się wyprowadzką ze swojego miasta. „Niebieskie” nie chciały przestać istnieć, więc poszukały nowego domu. Znalazły go w Kaliszu, gdzie właśnie żegnano Orlen Superligę.

Miejscowa Energa Szczypiorno została zdegradowana do Ligi Centralnej. Kalisz jednak skorzystał na problemach chorzowianek i przygarnął klub do siebie. W ten sposób tchnięto życie w oba ośrodki, które łącząc siły stworzyły ciekawy zespół. Oczywiście, przynajmniej na papierze nie powinien on zagrozić ekipie PGE MKS EL-Volt, to jednak podopieczne Pawła Tetelewskiego powinny się mieć na baczności. Warto wspomnieć, że na rękę klubowi poszły także władze Orlen Superligi, które pozwoliły przełożyć im dwa pierwsze spotkania w tym sezonie.

Lublinianki jednak już w sobotnim meczu w Koszalinie pokazały, że w starciach ze słabszymi przeciwnikami potrafią utrzymać koncentrację na właściwym poziomie. Wygrana 43:20 w stylu, który mógł zachwycić nawet tych najbardziej wybrednych kibiców, musi budzić szacunek.

– To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Dziewczyny wykonały założenia w 100 procentach. Cieszę się, że tak wchodzimy w sezon. Wykonaliśmy dobrą pracę w obronie, z czego wynikała duża liczba kontrataków. To są najprostsze bramki. Koszalin w tym sezonie jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. On miał ciężki mecz w środku tygodnia w Lubinie. To naprawdę fajny ośrodek piłki ręcznej i mam nadzieję, że potoczy się w nim wszystko w dobrą stronę. Wierzę, że będą osiągać dobre wyniki – mówi trener Tetelewski.