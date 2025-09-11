Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 11 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rosyjskie drony nad Polską. Do tej pory na terenie województwa lubelskiego wraki dronów znaleziono w dziewięciu miejscowościach

SUPERLIGA KOBIET

Dzisiaj
11:28
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA KOBIET

Czas na domową inaugurację. PGE MKS El-Volt kontra Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz

Autor: Zdjęcie autora kk
Udostępnij 0 A A
(fot. PGE MKS El-Volt Lublin)

Dzisiaj o godz. 18 PGE MKS El-Volt po raz pierwszy pokaże się kibicom w hali Globus. Rywalem podopiecznych Pawła Tetelewskiego będzie Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Historia tego spotkania jest bardzo długa, chociaż niekoniecznie związana z lubelskim klubem. Bo chociaż za większością ekip już dwa spotkania w tym sezonie, to Tauron Ruch Szczypiorno wciąż pozostaje bez chociażby jednego meczu na swoim koncie.

Wszystko przez konflikt klubowych władz z osobami zarządzającymi Chorzowem, który skończył się wyprowadzką ze swojego miasta. „Niebieskie” nie chciały przestać istnieć, więc poszukały nowego domu. Znalazły go w Kaliszu, gdzie właśnie żegnano Orlen Superligę.

Miejscowa Energa Szczypiorno została zdegradowana do Ligi Centralnej. Kalisz jednak skorzystał na problemach chorzowianek i przygarnął klub do siebie. W ten sposób tchnięto życie w oba ośrodki, które łącząc siły stworzyły ciekawy zespół. Oczywiście, przynajmniej na papierze nie powinien on zagrozić ekipie PGE MKS EL-Volt, to jednak podopieczne Pawła Tetelewskiego powinny się mieć na baczności. Warto wspomnieć, że na rękę klubowi poszły także władze Orlen Superligi, które pozwoliły przełożyć im dwa pierwsze spotkania w tym sezonie.

Lublinianki jednak już w sobotnim meczu w Koszalinie pokazały, że w starciach ze słabszymi przeciwnikami potrafią utrzymać koncentrację na właściwym poziomie. Wygrana 43:20 w stylu, który mógł zachwycić nawet tych najbardziej wybrednych kibiców, musi budzić szacunek.

– To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Dziewczyny wykonały założenia w 100 procentach. Cieszę się, że tak wchodzimy w sezon. Wykonaliśmy dobrą pracę w obronie, z czego wynikała duża liczba kontrataków. To są najprostsze bramki. Koszalin w tym sezonie jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. On miał ciężki mecz w środku tygodnia w Lubinie. To naprawdę fajny ośrodek piłki ręcznej i mam nadzieję, że potoczy się w nim wszystko w dobrą stronę. Wierzę, że będą osiągać dobre wyniki – mówi trener Tetelewski.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Motor Lublin z drugim miejscem na własnym torze

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Motor Lublin z drugim miejscem na własnym torze

Julia Szeremeta jest już w półfinale mistrzostw świata. W środę zawodniczka Paco Lublin pokonała Karinę Ibragimovą

Julia Szeremeta jest już w półfinale mistrzostw świata. W środę zawodniczka Paco Lublin pokonała Karinę Ibragimovą

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
orlen superliga piłkarek ręcznych paweł tetelewski PGE MKS El-Volt Lublin

Pozostałe informacje

Najczęstsze błędy popełniane podczas snu, które niszczą Twoje włosy

Najczęstsze błędy popełniane podczas snu, które niszczą Twoje włosy

Sen to czas regeneracji całego organizmu, ale nie zawsze jest on korzystny dla naszych włosów. Niewłaściwe nawyki, źle dobrana pościel czy brak ochrony mogą sprawić, że pasma rano wyglądają na matowe, połamane i pozbawione blasku. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniamy i jak ich unikać.
Jak dojechać na Dożynki Wojewódzkie w Świdniku? Będzie więcej autobusów

Jak dojechać na Dożynki Wojewódzkie w Świdniku? Będzie więcej autobusów

Na nadchodzące święto plonów warto się wybrać autobusem. Będą dodatkowe linie i kursy co trzydzieści minut.

Gdzie sprawdzić dane o działce?

Gdzie sprawdzić dane o działce?

Zakup działki budowlanej to strategiczna decyzja, która wymaga szczegółowej analizy. Często kusi nas lokalizacja czy atrakcyjna cena, jednak prawdziwa wartość gruntu tkwi w szczegółach, które mogą przesądzić o powodzeniu całej inwestycji. Dlatego przed podpisaniem umowy warto przejść przez listę elementów, które należy dokładnie zweryfikować.
Czas na domową inaugurację. PGE MKS El-Volt kontra Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz

Czas na domową inaugurację. PGE MKS El-Volt kontra Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz

Dzisiaj o godz. 18 PGE MKS El-Volt po raz pierwszy pokaże się kibicom w hali Globus. Rywalem podopiecznych Pawła Tetelewskiego będzie Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz.
Brutalny rozbój na Sławinku. Dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policję

Brutalny rozbój na Sławinku. Dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policję

Policjanci z 5. komisariatu w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat, podejrzanych o brutalny rozbój. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na Sławinku.

Skarb na ornym polu. Poszukiwacz wykopał około 5 tysięcy monet
galeria

Skarb na ornym polu. Poszukiwacz wykopał około 5 tysięcy monet

Wartość materialna tego znaleziska nie była wielka ani w okresie, gdy monety były w obiegu, ani współcześnie. A jednak zeszłotygodniowe odkrycie ze Świerszczowa pod Hrubieszowem jest wyjątkowe. W jednym miejscu wykopano około 5 tysięcy monet sprzed wieków.
Drony nad lubelskimi gminami. Tym razem to inwentaryzacja

Drony nad lubelskimi gminami. Tym razem to inwentaryzacja

Przez najbliższe dni na terenach kilkunastu gmin województwa lubelskiego będzie można zobaczyć drony. Nie są one związane z działaniami wojskowymi, lecz z inwentaryzacją rowów melioracyjnych prowadzoną na zlecenie Wód Polskich.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X.
Dron uderzył w dom w Wyrykach. Droga powiatowa zablokowana
UTRUDNIENIA

Dron uderzył w dom w Wyrykach. Droga powiatowa zablokowana

Po wczorajszym incydencie w Wyrykach, dzisiaj zablokowana jest droga powiatowa. Chodzi o zabezpieczenie uszkodzonego budynku.

Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona

Drony nad Lubelszczyzną. Prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi czynności procesowe w związku z ujawnieniem kilku dronów na terenie województwa lubelskiego. Sprawę koordynują zespoły prokuratorów z Lublina i Zamościa, a wszystkie zdarzenia zostały objęte jednym śledztwem.
Nowe ograniczenia w ruchu lotniczym na wschodzie Polski. Dotyczy to m.in. dronów

Nowe ograniczenia w ruchu lotniczym na wschodzie Polski. Dotyczy to m.in. dronów

Od wczorajszego wieczoru do 9 grudnia we wschodniej części Polski została wprowadzona strefa ograniczonego ruchu lotniczego EP R129. Zdecydowało tak Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po incydentach z dronami.

Zbigniew Widomski jest nowym dyrektorem SP ZOZ w Krasnymstawie

Szpital ma nowego dyrektora. Wybrany spośród czterech kandydatów

Kandydatów było czterech. Konkurs mógł wygrać jeden. Nowym dyrektorem szpitala w Krasnymstawie został Zbigniew Widomski.
Julia Szeremeta jest już w półfinale mistrzostw świata. W środę zawodniczka Paco Lublin pokonała Karinę Ibragimovą

Julia Szeremeta jest już w półfinale mistrzostw świata. W środę zawodniczka Paco Lublin pokonała Karinę Ibragimovą

Julia Szeremeta w turnieju w Liverpoolu robi prawdziwą furorę.

Słuzby na miejscu upadku rosyjskiego drona w Wohyniu
PODSUMOWANIE
galeria

Rosyjskie drony nad Polską: na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki 9 maszyn

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. odnaleziono na terenie pięciu województw; w tym aż dziewięć na terenie województwa lubelskiego.
Wyrzutnia Patriot niemieckiej Bundeswehry na podwoziu MAN 8x8

Holandia wyśle do wschodniej Polski żołnierzy i wyrzutnie Patriot

Holandia już podjęła decyzję o dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku – poinformował Ruben Brekelmans, minister obrony Holandii.
ORLEN SUPERLIGA KOBIET
2. KOLEJKA

Wyniki:

Galiczanka Lwów  - Start Elbląg 26:21
Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin 20:43
Sośnica Gliwice - Zagłębie Lubin 29:43
MKS Piotrcovia - MKS Gniezno 33:28
Ruch Szczypiorno Kalisz - KPR Gminy Kobierzyce

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 2 6 82-55
2. MKS Piotrcovia 2 6 71-51
3. MKS El-Volt Lublin 1 3 43-20
4. KPR Kobierzyce 1 3 34-29
5. MKS Gniezno 2 3 60-60
6. Galiczanka 2 3 49-59
7. Kalisz 0 0 0-0
8. Start Elbląg 2 0 50-60
9. Sośnica 2 0 56-75
10. Koszalin 2 0 46-82

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 