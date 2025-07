Od dzisiaj nowa nazwa - PGE MKS El-Volt Lublin

Współpraca obu stron rozpoczęła się w marcu. Teraz została rozszerzona. Nazwa sponsora pojawiła się wtedy na koszulkach ekipy trenera Pawła Tetelewskiego.

– Wierzę, że to początek długiej i satysfakcjonującej współpracy w kolejnych sezonach rozgrywkowych. Budujemy wiarygodny i atrakcyjny projekt. Chcemy kontynuować ten model, a to zaufanie napędza nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy – zapowiadał prezes klubu Tomasz Lewtak.

I szybko okazało się, że jego życzenie zostało spełnione. El Volt pół roku później zdecydował się na wsparcie grup młodzieżowych klubu. A teraz obie strony poszły jeszcze krok dalej.

– Objęcie roli sponsora tytularnego przez El-Volt to poważne zobowiązanie, ale też bardzo prestiżowa i korzystna forma współpracy marketingowej i wizerunkowej. Współpraca ta opiera się na długofalowym partnerstwie, wspólnych wartościach oraz zaangażowaniu w rozwój sportu i promocję aktywnego stylu życia w regionie i w całym kraju – mówi prezes zarządu El-Volt Sp. z o.o., Robert Belniak.

– Firma El-Volt, której doświadczenie obejmuje realizację kluczowych projektów dla spółek Skarbu Państwa, doskonale wpisuje się w dynamiczny rozwój MKS Lublin, łącząc swoje wartości z wartościami sportu, takim jak solidność, innowacyjność i dążenie do perfekcji. MKS Lublin to klub z tradycjami. Jest jednym z czołowych zespołów piłki ręcznej w Polsce. Wnosi duży wkład w rozwój lubelskiego sportu. Dlatego po udanej współpracy oraz z zaufaniem do prezesa Tomasza Lewtaka i v-ce prezes Sabiny Włodek spółka El-Volt postanowiła jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój lubelskiego klubu – dodaje.

Radości z podpisania nowej umowy sponsorskiej nie kryje Tomasz Lewtak. – Nasze relacje z prezesem Robertem Belniakiem układają się doskonale. Nasze partnerstwo rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno na płaszczyźnie sportu młodzieżowego, jak i zespołu Superligowego. Za nami wiele rozmów. Wiem, że nasze spojrzenie na funkcjonowanie klubu jest spójne. Dla mnie jako prezesa to olbrzymia satysfakcja, gdy lubelska firma z prywatnym kapitałem decyduje się zainwestować swoje środki. Dodatkowo, gdy wybiera pakiet najwyższy tj. sponsora tytularnego. Z perspektywy zarządzającego klubem to duży sukces, dowód na sens budowania silnych relacji, a jednocześnie kredyt zaufania. Sądzę, że możemy być w tym zakresie wzorem dla innych. Teraz wspólnie, jako PGE MKS El-Volt Lublin będziemy walczyć o mistrzostwo, Puchar Polski oraz jak najlepszy wynik w Lidze Europejskiej, a także ten najbliższy cel, czyli Superpuchar Polski – przekonuje prezes Lewtak.