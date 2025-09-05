Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

Kamil Kozioł
(fot. PGE MKS El-Volt Lublin)

W środę rozpoczął się sezon. Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin zostały jednak w blokach startowych, bo ich mecz z Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz został przełożony

Ostatnie mistrzostwo Polski klub z Lublina wywalczył w 2020 roku. Od tej pory w hali Globus obowiązuje tylko jedno hasło – wywalczyć złoty medal. Niestety, ale kilka poprzednich sezonów, to przede wszystkim lista niepowodzeń. Zdarzały się słabe występy w Orlen Superlidze, brak finału Pucharu Polski, a rozczarowujące występy na europejskiej arenie były już niemal chlebem powszednim. Za ostatni, który zakończył się odpadnięciem w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej z hiszpańskim Super Amara Bera Bera, posadą zapłaciła Edyta Majdzińska.

Teraz ma być już lepiej, bo za sterami jest Paweł Tetelewski. A to szkoleniowiec dla Lublina wymarzony i skrojony pod ten klub. Zresztą podchody pod niego trwały już od dłuższego czasu. Poprzedni sezon dokończył jeszcze siłą rozpędu, chociaż wpływu na budowę składu nie miał praktycznie żadnego. I tak jednak udało mu się wywalczyć srebrny medal mistrzostw Polski.

W tym sezonie ma być już jednak lepiej. Paweł Tetelewski przeprowadził w lecie prawdziwą rewolucję. Pożegnano liderki ostatnich lat w postaci Steli Posavec, Antoniji Mamić, Aleksandry Olek czy Magdy Balsam. W ich miejsce postawiono na zaciąg iberyjski w postaci Caroline Martins, Patricii Limy oraz Marii Prieto O’Mullony. Do tego dołożono jeszcze parę lubińską złożoną z Adrianny Górnej oraz Darii Przywary. Transferem last minute było jeszcze pozyskanie Wiktorii Gliwińskiej ze Szczypiorna Kalisz. Całość doprawiono miejscową młodzieżą w postaci Julii Owczaruk i Julii Dziuby.

Ta mieszanka ma przynieść wreszcie upragnione mistrzostwo Polski. Czy coś może lubelskiej ekipie przeszkodzić w osiągnięciu celu? Odpowiedź jest praktycznie jednak i brzmi KGHM Zagłębie Lubin. Miedziowie dysponują fantastyczną jak na polskie warunki kadrą, dodatkowo wzmocniły się jeszcze Hiszpankami Elisabet Cesareo oraz Alicią Fernandez Frago i już w tym sezonie zdążyły napsuć krwi lubelskiej ekipie. W sobotę bowiem dość łatwo pokonały ją w meczu o Superpuchar Polski.

Znalezienie sposobu na Zagłębie jest jednak konieczne, zwłaszcza, że twarze podopiecznych Bożeny Karkut będą się śniły lubelskim szczypiornistkom po nocach. Z lubiniankami zagrały już o Superpuchar, czekają je jeszcze 4 konfrontacje w Orlen Superlidze, a pewnie w Pucharze Polski te dwie ekipy też spotkają się na którymś z etapów. Mało? To do tej listy trzeba jeszcze dołożyć dwa mecze kwalifikacji Ligi Europejskiej. Łącznie te zespoły w tym sezonie mogą rozegrać nawet 8 spotkań

– Kiedy zobaczyłam wyniki losowania to stwierdziłam, że wszechświat mnie sprawdza, czy jestem gotowa na taką rywalizację. A tak na serio, to powiedziałam, że to nuda. Czekałam na coś nowego – powiedziała Adrianna Górna.

Kończąc, lubelskim kibicom wypada więc życzyć, żeby ta „nudna” rywalizacja z Zagłębiem skończyła się w odmienny sposób, czyli zwycięstwami PGE MKS El-Volt Lublin. W ostatnich latach bowiem zazwyczaj to „Miedziowe” były górą w najważniejszych rozgrywkach.

Trzeba pamiętać jednak, że Orlen Superliga preferuje zespoły regularnie zdobywające punkty. Dlatego trzeba je gromadzić już od soboty. Wprawdzie przeżywająca w lecie olbrzymie turbulencje Piłka Ręczna Koszalin przynajmniej w teorii nie powinna być zagrożeniem, to historia poprzednich lat zna przypadki, że lubelski klub potrafił tracić punkty ze słabszymi przeciwnikami. Mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 15. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport 2.

ORLEN SUPERLIGA KOBIET
28. KOLEJKA

Wyniki:

GRUPA MISTRZOWSKA - 
Zagłębie Lubin - PGE MKS FunFloor Lublin 34:31
KPR Gminy Kobierzyce - Start Elbląg 33:24
MKS Piotrcovia - MKS Gniezno 27:26
GRUPA SPADKOWA - 
Energa Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice 26:25
Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin 23:38

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 28 78 881-603
2. MKS Funfloor Lublin 28 68 856-707
3. KPR Kobierzyce 28 60 796-719
4. Start Elbląg 28 40 783-847
5. MKS Gniezno 28 35 790-809
6. MKS Piotrcovia 28 35 754-789
7. GRUPA SPADKOWA
8. Ruch 24 26 635-705
9. Młyny Stoisław Koszalin 24 19 600-698
10. Sośnica 24 18 578-670
11. Kalisz 24 17 615-741

