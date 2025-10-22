Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 22 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA KOBIET

Dzisiaj
10:55
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA KOBIET

Wielki transfer PGE MKS El-Volt Lublin

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Sanja Radosavljević - nowa skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin
Sanja Radosavljević - nowa skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin (fot. mkslublin.pl)

Sanja Radosavljević nową zawodniczką PGE MKS El-Volt Lublin

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

To wielki hit w Orlen Superlidze. Sanja Radosavljević to etatowa reprezentantka Serbii. W narodowej kadrze zaliczyła już ponad sto występów i ponad trzysta goli.

  Nowa zawodniczka PGE MKS-u El-Volt w 2016 roku została uznana najlepszą szczypiornistką w Serbii i do dziś jest jedną z czołowych piłkarek tamtejszej kadry narodowej. Doświadczenie zdobywała w lidze serbskiej, węgierskiej, szwedzkiej, słoweńskiej i rumuńskiej.

- To doświadczona lewoskrzydłowa z reprezentacji Serbii. Była u nas przez tydzień na testach. Pokazała się z dobrej strony, więc podjęliśmy decyzję o włączeniu jej do zespołu – mówi trener PGE MKS-u El-Volt Lublin, Paweł Tetelewski. - Przy naszych obecnych kłopotach kadrowych na pewno będzie pomocna dla drużyny i stanie się wiodącą zawodniczką na skrzydle. Rywalizacja z Wiktorią Gliwińską i Julią Pietras wyjdzie wszystkim na dobre. Sanja przekonała swoją postawą na treningach. Widać, że jest to silna dziewczyna. Jest ponadto bardzo doświadczona. Potrafi dobrze pobiec na kontrę, a także zagrać w defensywie. Można też myśleć o tym, by wykorzystać ją na „dwójce” w obronie. Ma szeroki repertuar rzutów. Na pewno będzie wzmocnieniem naszego zespołu – dodaje szkoleniowiec.

Skrzydłowa jest wychowanką serbskiego klubu HC Dinamo Pancevo. W serbskiej ekstraklasie dała się poznać szerszej publiczności, będąc już zawodniczką WHC Radnicki Kragujevac. Tam zebrała pierwsze doświadczenia międzynarodowe, rywalizując w ramach rozgrywek EHF Cup, EHF Cup Winners Cup oraz EHF Champions League. Czterokrotnie stawała na ligowym podium, dwa razy zgarniając brązowy medal (2013, 2016) i dwukrotnie sięgając po mistrzostwo Serbii (2014, 2015).

W latach 2016-2021 była już zawodniczką węgierskiego Váci NKSE. W dużej mierze to dzięki jej postawie klub mógł w 2021 roku rywalizować w fazie grupowej rozgrywek EHF European League.

Następnym etapem jej bogatej kariery był RK Krim Mercator Ljubljana. Z tym zespołem dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a w krajowych rozgrywkach zdobywała średnio cztery bramki na mecz. Po dwóch mistrzowskich kampaniach w Słowenii przeniosła się do szwedzkiego Kristianstad Handboll, a miniony sezon rozegrała w barwach rumuńskiego CS Măgura Cisnadie. Jej zespół zamknął pierwszą dziesiątkę, ale sama Radosavljević z liczbą 123 goli zajęła piąte miejsce w końcowej klasyfikacji strzeleckiej.

- W maju miałam problem z klubem, który zbankrutował. Stałam się wolną zawodniczką i czekałam na coś szczególnie fajnego. Dostałam jeden telefon od Moniki i dziś jestem tutaj – mówi nowa zawodniczka biało-zielonych. – To dla mnie nowy rozdział. Chciałam spróbować czegoś nowego. Zależy mi, by dać wszystko, co mam najlepsze. O lubelskim klubie słyszałam wcześniej od Aleksandry Rosiak. Grałyśmy razem w RK Krim. Mówiła wiele dobrych rzeczy o tym miejscu. Lubię wielkie cele. Jestem zawodniczką, która nigdy się nie poddaje. Myślę, że mam mocną psychikę. Lubię pracować dla drużyny i oczywiście zdobywać bramki. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła pokazać maksimum moich umiejętności. Myślę, że polska liga staje się coraz lepsza i liczę na to, że sama będę mogła się o tym przekonać już w piątek dodaje serbska skrzydłowa.

- To zawodniczka bardzo doświadczona, która przez lata występowała w Lidze Mistrzyń. Reprezentantka Serbii od lat grająca w narodowym zespole, więc na pewno wniesie dużo doświadczenia na boisko i w mecze MKS-u. Myślę, że znaleźliśmy odpowiednią opcję dla naszej drużyny. Sanja odgrywała ważna rolę w poprzednich klubach i reprezentacji. Sądzę, że podobnie będzie u nas. Bardzo dobrze wygląda fizycznie. Technicznie też jest zaawansowana, więc mam nadzieję, że będzie to duża wartość dodana do naszego zespołu – tłumaczy autorka przedmiotowego transferu, Monika Marzec.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka ręczna piłka ręczna kobiet Orlen Superliga kobiet PGE MKS El-Volt Lublin

Pozostałe informacje

Pierwsza rozprawa w procesie odbyła się 22 października

Podpalili ich na stosie. Trzej mieszkańcy Chełma odpowiadają za brutalne zabójstwo

Do tragedii doszło w marcu tego roku w jednym z chełmskich mieszkań przy ul. Narutowicza. Według ustaleń prokuratury, ofiary zostały najpierw dotkliwie pobite, a następnie podpalone na stosie z mebli i tekstyliów.
Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Lubelskie kuratorium oświaty sprawdza, czy organizacja i udział młodzieży w konferencji „Między informacją a dezinformacją” w Tomaszowie Lubelskim były zgodne z prawem. W konferencji uczestniczył m.in. lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Po piątkowej porażce Motoru Lublin z GKS Katowice pojawiło się mnóstwo spekulacji, że lada dzień posadę trenera straci Mateusz Stolarski. Okazuje się jednak, że na razie szkoleniowiec może spać spokojnie. Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na TVP Sport przyznał, że na każdy projekt patrzy długofalowo.
Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) przygotowała na końcówkę roku dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego dwa kluczowe nabory: Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” oraz Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”. Oba stanowią kontynuację Działań, które w poprzednich edycjach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych firm i przyniosły wymierne efekty dla gospodarki regionu.
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Znaną powszechnie, ale niestety wciąż skuteczną metodą "na policjanta" działała grupa przestępcza, którą właśnie rozbili krasnostaswcy policjanci. Zatrzymali w Warszawie pięciu członków szajki.
Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Szukając dziś taniego sposobu na ogrzewanie domu, nie trzeba już iść na kompromis i godzić się na codzienną, pracochłonną obsługę kotła, wystarczy zainstalować pompę ciepła, która zapewni nie tylko pełny komfort użytkowy, ale też jedne z najniższych kosztów ogrzewania – przekonują eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wskazują za najnowszymi badaniami opinii użytkowników, że to urządzenie sprawdza się w różnych budynkach, dodatkowo świetnie współpracuje z fotowoltaiką i magazynami energii, przynosząc kolejne korzyści.
Dobra drukarka, dobre wydruki

Dobra drukarka, dobre wydruki

Na co dzień raczej nie myślimy o tym, jak ważne są w naszym życiu przedmioty, których używamy. Ekspres do kawy, pralka, kuchenka... Ale i drukarka. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, studiujesz, czy po prostu chcesz wydrukować kilka fajnych zdjęć, niezawodna drukarka jest niezbędna.
para oglądająca samochody poleasingowe https://elements.envato.com/car-dealership-manager-advises-spouses-when-choosi-HMXELUY

Jak finansować auto poleasingowe – leasing, kredyt, gotówka?

Auta poleasingowe od kilku lat cieszą się w Polsce rosnącą popularnością – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. To samochody, które po zakończeniu umowy leasingowej wracają do firmy leasingowej, a następnie trafiają do sprzedaży jako używane auta. Najczęściej są to samochody osobowe eksploatowane przez 2–4 lata, regularnie serwisowane i posiadające pełną dokumentację. Dzięki temu można kupić używany samochód w bardzo dobrym stanie technicznym, często w niższej cenie niż w komisie czy salonie.
Temu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Za kratkami na pewno spędzi najbliższe 3 miesiące

Koszmar trwał od lat. Sąd aresztował damskiego boksera

Długo znosiła upokorzenia i przemoc, ale w końcu nie wytrzymała. Kobieta, nad którą jej partner od kilku lat znęcał się psychicznie i fizycznie zawiadomiła policję. 44-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a sąd uznał, że należy go izolować i aresztował tymczasowo na 3 miesiące.
Orkiestrze towarzyszyć będą znani puławskiej publiczności wokaliści

Koncert muzyki filmowej na zwieńczenie puławskiej "Senioriady"

Dzisiaj o godz. 17 w sali widowiskowej Domu Chemika publiczność będzie miała okazję wysłuchać wiązanki z popularnych polskich filmów i seriali telewizyjnych z dawnych lat. Utwory wykona Puławska Orkiestra Dęta, której będą towarzyszyć wokaliści Zbigniewa Jonaka.
zdjęcie ilustracyjne

Szpiedzy zatrzymani w Białej Podlaskiej. W ich telefonach zdjęcia obiektów wojskowych

ABW zatrzymała w Białej Podlaskiej dwóch młodych Ukraińców, którzy mieli działać na rzecz wywiadu rosyjskiego. W ich telefonach zabezpieczono m.in. zdjęcia obiektów wojskowych.

Sanja Radosavljević - nowa skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin

Wielki transfer PGE MKS El-Volt Lublin

Sanja Radosavljević nową zawodniczką PGE MKS El-Volt Lublin
Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Jak zadbać o grób bliskiej osoby jeszcze przed świętem zmarłych?

Święto Zmarłych, przypadające na początek listopada, jest wyjątkowym czasem refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. W tym okresie groby naszych bliskich stają się miejscami, które odwiedzamy częściej niż zazwyczaj. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o ich wygląd i stan. Przygotowanie grobu na Święto Zmarłych to nie tylko kwestia estetyki, ale także wyraz szacunku dla zmarłych. W niniejszym artykule podpowiemy, jak krok po kroku przygotować miejsce spoczynku bliskiej osoby, by w pełni oddać się zadumie w dniu ich pamięci.
Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Jak wybrać najlepszy druk do materiałów promocyjnych Twojej firmy?

Wybór odpowiedniego druku do materiałów promocyjnych to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy. To, w jaki sposób Twoje materiały będą prezentowane, może znacząco wpłynąć na postrzeganie marki przez klientów. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różne techniki druku i ich zastosowanie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z wyborem druku, takie jak technologia, jakość, koszty i czas realizacji.

Podpisanie listu intencyjnego to symboliczny moment dla utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

By pamięć o nich nie przepadła. Ma powstać Muzeum Dzieci Zamojszczyzny

Od pomysłów i prowadzonych przez kilka lat rozmów przechodzą do czynów. We wtorek podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny. Są już jego wstępne wizje i wstępnie proponowane lokalizacje.
ORLEN SUPERLIGA KOBIET
5. KOLEJKA

Wyniki:

Galiczanka Lwów  - Piłka Ręczna Koszalin 24:31
Sośnica Gliwice - Ruch Szczypiorno Kalisz 34:29
MKS Piotrcovia - Start Elbląg 32:28
MKS Gniezno - KPR Gminy Kobierzyce 28:20
Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 33:29

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 6 18 216-153
2. MKS El-Volt Lublin 6 12 192-160
3. MKS Piotrcovia 5 12 155-130
4. KPR Kobierzyce 4 9 117-109
5. MKS Gniezno 6 9 168-172
6. Start Elbląg 6 8 181-190
7. Galiczanka 6 6 150-173
8. Koszalin 6 6 159-194
9. Sośnica 6 4 175-204
10. Kalisz 5 0 136-164

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 