Szpiedzy zatrzymani w Białej Podlaskiej. W ich telefonach zdjęcia obiektów wojskowych

24-letni obywatele Ukrainy, Bohdan K. oraz Kyryl T. zostali zatrzymani w Białej Podlaskiej 5 października.

- W wyniku czynności procesowych, przeprowadzonych z udziałem funkcjonariuszy delegatury ABW w Lublinie, ujawniono na zabezpieczonym telefonie należącym do Bohdana K. korespondencję, z której wynika, iż przekazywał on osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie oraz współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej, pozostającej w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej- przekazuje Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Najprawdopodobniej chodzi o obiekty jednostki wojskowej, która od kilku lat działa na dawnym lotnisku. Docelowo ma tu służyć kilka tysięcy żołnierzy, a nowe budynki cały czas powstają.

Poza tym, przy Ukraińcach ujawniono 30 gramów środków odurzających.

Obecnie Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej nadzoruje śledztwo ABW w tej sprawie.

- Prokurator przedstawił Bohdanowi K. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji szkodliwych dla bezpieczeństwa państwa. Podejrzany nie przyznał się do winy, wyrażał przy tym poglądy prorosyjskie oraz podważał suwerenność Ukrainy- zaznacza Calów-Jaszewska. Mężczyzna na wniosek prokuratury trafił do aresztu. Z kolei, Kyrylo T., usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. W jego przypadku zastosowano środki wolnościowe.



Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dodaje jeszcze, że zgromadzone w sprawie materiały wskazują, że mogło dojść „do dalszych zaawansowanych działań dywersyjnych, wymierzonych w bezpieczeństwo RP oraz Ukrainy”. Za szpiegostwo w tym wypadku może grozić od 8 lat więzienia do dożywocia.