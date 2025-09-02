Inauguracja sezonu: Azoty Puławy jadą do Mielca

Dla puławian będzie to bardzo ważny sezon. Po zawirowaniach związanych z wycofaniem się sponsora strategicznego Grupy Azoty, nie wiadomo było czy klub otrzyma dokumenty licencyjne na grę w Orlen Superlidze. Okazało się, że pozwolenie na grę w elicie dotarło. Z potencjalnym nowym sponsorem strategicznym został podpisany list intencyjny i można było zacząć kompletować skład na nowe rozgrywki. Wrócili piłkarze, którzy jedną nogą byli już w nowych klubach, pozyskano nowych graczy. Ze starego składu w Azotach nadal grać będą: rozgrywający Jan Antolak, obrotowy Ignacy Jaworski, bramkarz Paweł Ciupa oraz kolejni rozgrywający: Gustaw Kowalik i Jakub Bereziński.

Wśród nowych-starych piłkarzy pojawił się doświadczony rozgrywający Krzysztof Łyżwa, który w minionym sezonie Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski zdobył brązowy medal po walce z Górnikiem Zabrze. W zespole sześciokrotnych brązowych medalistów Polski pojawili się piłkarze Górnika Zabrze, który nie otrzymał licencji na występy w Orlen Superlidze. To rozgrywający Dmytro Artemienko, reprezentant Ukrainy, Dan-Emil Racotea z Rumunii, grający w narodowej kadrze juniorów Daniel Wisiński oraz prawoskrzydłowy, reprezentant Polski, Krzysztof Komarzewski. Do bramki pozyskany został zawodnik z Macedonii Północnej Andrej Petkovski.

Z początkiem sierpnia drużyna prowadzona nadal przez duet trenerski: Patryk Kuchczyński - Piotr Dropek, rozpoczęła spóźniony o dwa tygodnie, okres przygotowawczy. Pojawiły się gry kontrolne, zakończone z różnym skutkiem.

- Mamy dwa tygodnie opóźnienia. Miejmy nadzieję, że uda się nadrobić zaległości. Najważniejsze jest zgranie zespołu - mówił po jednym z turniejów trener Kuchczyński.

Azoty „reaktywacja” to mieszanka doświadczenia i młodości.

- Mamy dwóch zawodników powyżej 30 lat i pozostałych młodszych. Głównym celem jest utrzymanie. Być może uda nam się zakwalifikować do najlepszej ósemki, co byłoby dobrym osiągnięciem. W Mielcu czeka nas trudne spotkanie. Na terenie beniaminka, a tym bardziej już w pierwszej kolejce, o punkty jest bardzo ciężko. Na początku sezonu debiutant prezentuje grę na poziomie o 30-40 procent wyższym niż w dalszej części rozgrywek - tłumaczy Jerzy Witaszek, prezes Azotów.

Trenerem beniaminka jest doskonale znany w Puławach Robert Lis, były szkoleniowiec Azotów. W Mielcu gra też były rozgrywający puławskiego zespołu, Rafał Przybylski.

Program 1. kolejki: wtorek, 2 września: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (godzina 18) * Handball Stal Mielec - Azoty Puławy (20:30, transmisja Polsat Sport 1) * środa, 3 września: COROTOP Gwardia Opole - ORLEN Wisła Płock (18) * Zepter KPR Legionowo - KGHM Chrobry Głogów (20) * Energa MKS Kalisz - Industria Kielce (20) * czwartek, 4 września: PGE Wybrzeże Gdańsk - REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (20:30, transmisja Polsat Sport 3).

Kadra Azotów Puławy na sezon 2025/2026:

Bramkarze: Paweł Ciupa, Andrej Petkovski;

Rozgrywający: Jan Antolak, Kuba Bereziński, Jakub Curzytek, Szymon Działakiewicz, Gustaw Kowalik, Krzysztof Łyżwa, Racotea Dan-Emil, Daniel Wisiński;

Skrzydłowi: Rafał Adamczewski, Dmytro Artemenko, Krzysztof Komarzewski, Pavlo Savytskyi;

Obrotowi: Dawid Cacak, Ignacy Jaworski.

Trener: Patryk Kuchczyński. II trener: Piotr Dropek. Fizjoterapeuta: Andrzej Karpiński. Masażysta: Michał Majcher.