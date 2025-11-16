Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ponad 40 punktów przewagi. Polskie koszykarki wyraźnie lepsze od Rumunii

(fot. Tomasz Sokołowski/PZKosz)

Polska odniosła drugie zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw Europy. Podopieczne Karola Kowalewskiego rozbiły Rumunię aż 86:41.

Biało-Czerwone na inaugurację eliminacyjnych bojów pokonały Słowację 62:55. W sobotę w Sosnowcu rozegrały natomiast mecz drugiej kolejki. Rywalem była ekipa Rumunii. Przeciwniczki nie stawiły najmniejszego oporu i przegrały aż 41:86.

W polskim zespole kapitalny mecz rozegrała Kamila Borkowska, która zdobyła 19 pkt. Dla kibiców w Lublinie najważniejszy był jednak występ Aleksandry Wojtali i Dominiki Ullmann. Pierwsza wybiegła na parkiet w wyjściowej piątce, ale zdobyła tylko 2 pkt. Miała także pięć asyst. Ullmann z kolei zaliczyła debiut w narodowych barwach. Młodą zawodniczkę zjadł stres, bo trafiła tylko jeden z 6 rzutów, co przełożyło się na skromne 3 pkt. U Rumunek najlepiej zagrała Katy Armanu, która zdobyła 11 pkt.

– Jestem dumny z mojej drużyny. Rumunki nie są co prawda najlepszą drużyną w Europie, ale w meczu z nimi pokazaliśmy, że gramy dla naszych kibiców. Gramy w naszej hali, jako gospodarz i jesteśmy skupieni na zadaniu. Zawsze się staramy się wypaść jak najlepiej i to nam się udało – powiedział po meczu związkowej stronie internetowej Karol Kowalewski.

– Wynik pokazuje, że to był dla nas dość łatwy mecz, ale wszystko zaczęło się od naszej energii, wysiłku i przygotowania do spotkania. To był drugi mecz tych eliminacji, a celem na to okienko jest wygranie trzech. Zrobiliśmy drugi krok, ale nadal będziemy ciężko pracować i budować naszą grupę. Jestem bardzo zadowolona z postawy każdej z nas. Wszystkie byłyśmy zaangażowane To było kolejne spotkanie, które pomogło nam zbudować chemię w drużynie – dodaje na stronie Polskiego Związku Koszykówki Anna Makurat, zawodniczka reprezentacji Polski.

Kolejny mecz Biało-Czerwone rozegrają już we wtorek. Ich rywalkami będą najsłabsze w grupie Cypryjki. Spotkanie w Sosnowcu rozpocznie się o godz. 20.45 i będzie pokazywane na antenie TVP Sport.

Polska odniosła drugie zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw Europy. Podopieczne Karola Kowalewskiego rozbiły Rumunię aż 86:41.
PGE MKS El-Volt po raz drugi przegrał z KGHM Zagłębiem Lubin w ramach kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Tym razem 30:35. W efekcie lublinianki zakończyły swój udział w europejskich pucharach

PKO BP EKSTRAKLASA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Lech Poznań 3-1
GKS Katowice - Piast Gliwice 1-3
Korona Kielce - Raków Częstochowa 1-4
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2-1
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2
Motor Lublin - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1-2
Radomiak Radom - Cracovia 3-0
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2-0

Tabela:

1. Górnik 15 29 26-14
2. Jagiellonia 14 27 27-18
3. Wisła Płock 14 26 19-10
4. Raków 14 23 20-18
5. Radomiak 15 22 28-24
6. Cracovia 14 22 21-17
7. Zagłębie 14 21 27-18
8. Lech 14 21 23-23
9. Korona 15 20 17-16
10. Arka 15 18 13-26
11. Legia 14 17 16-15
12. Widzew 15 17 22-23
13. Katowice 15 17 21-27
14. Pogoń 15 17 21-27
15. Motor 14 16 19-24
16. Lechia 15 13 25-32
17. Bruk-Bet 15 13 19-29
18. Piast 13 11 13-16

