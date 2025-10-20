Sygnał urwał punkty Powiślakowi. Dzięki temu Stal Poniatowa lideruje w lubelskiej klasie okręgowej

Powiślak Końskowola przystępował do spotkania w Lublinie mocno poturbowany. W ostatniej kolejce przegrał bowiem aż 1:6 z rezerwami Avii Świdnik. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę to, że świdniczanie przyjechali do Końskowoli wzmocnieni graczami z pierwszej ekipy. Tak wysoka porażka jednak czołowej ekipie lubelskiej klasy okręgowej jednak nie przystoi.

– Avia była lepsza. Uważam jednak, że nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę – twierdzi Marcin Rożek, opiekun Powiślaka.

Ten wynik jednak na jego podopiecznych zrobił wrażenie, bo w ich poczynaniach w trakcie sobotniej rywalizacji w Lublinie widać było pewną bojaźń. Dlatego pierwsza połowa była dość zamknięta. Niby przewagę mieli goście, to jednak z niej wynikało naprawdę mało. Gospodarze również nie potrafili zagrozić bramce strzeżonej przez Mikołaja Ogórka.

Wynik meczu mógł się zmienić na początku drugiej połowy, kiedy piłkarze Powiślaka wykonywali rzut karny. Uderzał Jakub Kozak, ale jego strzał został znakomicie obroniony przez Mikołaja Kloczkowskiego. Warto wspomnieć o tym, że w składach obu drużyn roiło się od młodych zawodników. Wystarczy popatrzeć na dobrze dysponowanych bramkarzy – Kloczkowski ma 18 lat, a Ogórek jest tylko o rok starszy. W sumie w pierwszych jedenastkach obu ekip wybiegło aż 11 piłkarzy mających status młodzieżowca.

W Sygnale w drugiej połowie doszło do roszad. Trener Jacek Paździor posłał do boju kolejnych młodych piłkarzy, a jednym z nich był Stanisław Jarocki. Ten 18-latek z przeszłością w Widoku Lublin czy Granicie Bychawa w 75 minucie wykończył kontratak swojej ekipy i dał prowadzenie gospodarzom.

Po tym golu wydawało się, że druga porażka z rzędu Powiślaka stanie się faktem. Inne zdanie w tym temacie miał jednak Hubert Wójcik, który w 87 minucie strzałem głową doprowadził do remisu.

– Wprawdzie Sygnał przegrał dwa mecze nieco wyżej, to wiedzieliśmy, że jest to bardzo solidna ekipa, która zazwyczaj nie traci zbyt wielu bramek, dlatego szanujemy ten punkt – dodaje Marcin Rożek.

Sygnał Lublin – Powiślak Końskowola 1:1 (0:0)

Bramki: Jarocki (75) – Wójcik (87)

Sygnał: Kloczkowski – Czułowski, Pielach, Chwedeńczuk, Bondar, Książek, Kowal (46 Jarocki), Knapp, Wankiewicz (70 Zieniewski), Modi (46 Chromiec, 82 Szumlański), Fiedeń (46 Chodkiewicz).

Powiślak: Ogórek – Próchniak (77 Bielowski), Wójcik, Skindzier, Kozak, Sułek (87 Osiak), Zachaj, Charchuła (70 Piotrowski), Kiełczewski, Figura, Szczepański (65 Owczarek).

Żółte kartki: Knapp, Szumlański – Zachaj, Szczepański, Kozak. Czerwona kartka: Kozak (84 min za dwie żółte). Sędziował: Kowalczyk. Widzów: 100.

Poniatowa ma lidera

Stal Poniatowa wykorzystała potknięcie Powiślaka i objęła przodownictwo w tabeli

Piłkarze Stali Poniatowa są w wysokiej formie i potwierdzili to w starciu z rezerwami swojej imienniczki z Kraśnika. Poniatowianie grali bardzo dobrze, stwarzali sobie sporo sytuacji, chociaż zastrzeżenia można mieć co do ich skuteczności. Najważniejsze jednak dla ich kibiców jest to, że zgarnęli kolejny komplet punktów. Strzelanie w Poniatowej otworzył Konrad Gąsiorowski, dla którego było to 11 trafienie w tym sezonie. Lider Stali celnie przymierzył z rzutu karnego w 9 min. Niedługo później, bo już w 22 min, do siatki trafił Jarosław Wójcik. Doświadczony 30-latek przez wiele sezonów był ostoją Sokoła Konopnica. Postanowił jednak powalczyć o wyższe cele niż tylko utrzymanie i na razie świetnie się w tej sytuacji odnajduje. Goście wprawdzie zdołali jeszcze w drugiej połowie zdobyć kontaktową bramkę, ale nie byli w stanie odrobić całości strat.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Sygnał Lublin – Powiślak Końskowola 1:1 (Jarocki 75 – Wójcik 87) * Górnik II Łęczna – LKS Kamionka 7:0 (Słomka 37, Bajus 40, 67, Koza 68, 74, Małyska 72, 84) * Stal Poniatowa – Stal II Kraśnik 2:1 (Gąsiorowski 9 z karnego, J. Wójcik 22 – Bartos 65 z karnego) * KS Cisowianka Drzewce – Opolanin Opole Lubelskie 4:2 (Darmochwał 3, 90+6, Brzyski 18, Konc 34 – Duda 42, Piotrowski 88) * Avia II Świdnik – Polesie Kock 3:1 (Popiołek 42, 77, Bezkorovainyi 60 – Adamczuk 19) * Tarasola Cisy Nałęczów – Hetman Gołąb 2:3 (Kłos 13, Domagalski 45+2 – Kusal 1, 79, Myszka 64) * POM Iskra Piotrowice – Trawena Trawniki 5:1 (Barszcz 15, Szabłowski 18, 53, Boguta 71, Kura 85 – Jeleniewski 65 z karnego) * Piaskovia Piaski – Wisła Puławy 1:2 (Łysakowski 87 – Maczka 8, Piskorz 89).