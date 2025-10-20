Referendum w Janowie Podlaskim nieważne. Wójt zostaje na stanowisku

W niedzielnym referendum uprawnionych do głosowania było 4 029 mieszkańców. Ostatecznie do urn poszło 667 osób. To stanowi jedynie około 16,5 proc. uprawnionych. Tymczasem, by referendum było ważne frekwencja powinna przekroczyć 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych w 2024 roku. W przypadku wójta to 1238 osób, a w przypadku rady gminy 1367 wyborców. Delegatura KBW w Białej Podlaskiej opublikowała już protokół, w którym potwierdza, że referendum jest nieważne.

Przypomnijmy: inicjatywa wyszła od grupy ponad 500 mieszkańców, którzy w sierpniu złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum. W uzasadnieniu wskazywali m.in. kontrowersje wokół planowanej biometanowni, zarzuty o odejście władz od rozwoju turystyki oraz nepotyzm.

Z kolei, wójt Karol Michałowski odpierał te zarzuty, tłumacząc, że temat biogazowni „na dziś nie istnieje”. – Była uchwała rady, była deklaracja wójta. Mamy plan ogólny, którym chcemy zablokować takie możliwości – zapewniał na konferencji prasowej.

Karol Michałowski pełni funkcję wójta pierwszą kadencję. W drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku zdobył 50,51 proc. głosów, startując z komitetu KWW Janów Nowych Szans 2024.