Atak na biuro PO. Policja zatrzymała mieszkańca powiatu łosickiego

Policja zatrzymała podejrzewanego o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Zatrzymany to 44-letni Krzysztof B., mężczyzna był wcześniej zatrzymywany w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska.
Mężczyznę zatrzymano rano w poniedziałek - poinformowała Komenda Stołeczna Policji w serwisie X.
"Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof W. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia” - podała KSP. Powiat łosicki leży niedaleko powiatu bialskiego.
W piątek po godz. 15 w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Z relacji świadków wynika, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.