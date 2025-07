PZL Leonardo Avia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu

Ze składu z minionych rozgrywek zostało sześciu zawodników: kapitan libero Tomasz Kuś, przyjmujący Marcin Ociepski, atakujący Tomasz Kryński, rozgrywający Krzysztof Pigłowski, środkowi Konrad Machowicz i Hubert Piwowarczyk.

Nowymi graczami są rozgrywający Jaromir Orlicz, przyjmujący Karol Rawiak, Wiktor Borkowski i Dawid Sokołowski, atakujący Krzysztof Rykała, środkowi Adrian Gwardiak i Igor Oziębło oraz libero Dawid Hajbowicz.

- W tym sezonie naprawdę mamy szeroki skład i mam nadzieję, że chłopaki ponaciskają samych siebie, tylko po to, aby osiągać dobro dla żółto-niebieskich barw czyli aby były same wygrane mecze. Cel jest prosty: wygrywać, co się da. Ale bez rywalizacji to nie wyjdzie. Czternastka zawodników, sześciu starych, ośmiu nowych jest zdrowa i gotowa do pracy - zapowiada szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Świdnik Jakub Guz.

Po czterech tygodniach przygotowań na swoich obiektach świnidczanie rozegrają pierwsze gry kontrolne. Na 22-23 sierpnia planowany jest udział w turnieju w Siedlcach.

Tydzień później w Świdniku odbędzie coroczny Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii.

Zaś tydzień przed ligą „żółto-niebiescy” rozegrają turniej w Tomaszowie Mazowieckim. Nowy sezon rozpoczną 13 września wyjazdowym spotkaniem z MCKiS Jaworzno.

- Przed nami ciężka praca i chodzi o to, abyśmy ten czas przeszli bez kontuzji czy poważniejszych urazów - dodaje świdnicki szkoleniowiec.

Pierwsza runda PLS 1. Ligi siatkarzy w sezonie 2025/2026:

1. kolejka (13 września): MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik * GKS Katowice - Czarni Radom * Necko Augustów - PSG Stal Nysa * Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała * Mickiewicz Kluczbork - CUK Anioły Toruń * KPS Siedlce - Astra Nowa Sól * Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS Bydgoszcz * Sparta Grodzisk Mazowiecki - BBTS Bielsko-Biała * 2. kolejka (20 września): Avia - Lechia * 3. kolejka (27 września): Sparta - Avia * 4. kolejka (4 października): Avia - BBTS * 5. kolejka (11 października): Bydgoszcz - Avia * 6. kolejka (18 października): Czarni - Avia * 7. kolejka (25 października): Avia - Astra * 8. kolejka (5 listopada): Anioły - Avia * 9. kolejka (8 listopada): Avia - Spała * 10. kolejka (15 listopada): Nysa - Avia * 11. kolejka (22 listopada): Avia - Katowice * 12. kolejka (29 listopada): Augustów - Avia * 13. kolejka (6 grudnia): Avia - Będzin * 14. kolejka (13 grudnia): Mickiewicz - Avia * 15. kolejka (20 grudnia): Avia - Siedlce.