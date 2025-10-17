Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Do Świdnika przyjedzie 14. drużyna w tabeli. Radomianie mają na koncie cztery porażki i tylko jedno zwycięstwo. W czwartej kolejce pokonali na wyjeździe BKS Bydgoszcz 3:2. Po stronie przegranych figurują spotkania z GKS Katowice i NECKO Augustów (po 0:3), BBTS Bielsko-Biała (1:3) i ostatnie z Nowak-Mosty MKS Będzin (2:3).

Avia ma za sobą słaby występ w Bydgoszczy. Podopieczni Jakuba Guza ulegli 0:3, a styl porażki mocno zszokował szkoleniowca.

– Powiem szczerze, że jestem trochę w szoku. Bo… przegrać z 60 procent pozytywnym i 40 procent perfekt przyjęciem, nie ugrać seta? To ja nie wiem. Szatnia do wysadzenia w powietrze. Musimy sobie powiedzieć szczerze, to my ten mecz przegraliśmy, a nie oni wygrali. To, co odwalaliśmy na wysokiej piłce, na kontrze, że nie potrafiliśmy wystawić skutecznie piłki żeby próbować zaatakować, w tej hali, z tym przeciwnikiem, to nie tędy droga. Nie wygraliśmy w tej hali od dawien dawna, a w tym meczu była ku temu dobra okazja. Tak grać nie można i czas na twardą rozmowę – mówił po meczu szkoleniowiec.

Trener odbył ze swoimi zawodnikami już nie jedną rozmowę. Efekty były widoczne już w środę w Spale, gdzie żółto-niebiescy rozgrywali spotkanie 2 rundy Pucharu Polski z NLO SMS PZPS Spała III. Świdniczanie wygrali 3:0 i wywalczyli awans do kolejnej fazy rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że rywal niekoniecznie był bardzo wymagający.

W sobotę, mimo że radomianie zajmują odległe miejsce, na pewno nie oddadzą łatwo pola.