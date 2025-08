Finał Ligi Narodów siatkarzy: Polska rozbiła Włochy 3:0

Ruszyli z Lublina na Jasną Górę. To już 47. piesza pielgrzymka

Mszą w lubelskiej archikatedrze rozpoczęła się 47. piesza piegrzymka z Lublina do Częstochowy. Plan na pierwszy dzień to 27 km do Bełżyc. Hasło marszu to "Świadkowie Nadziei", które nawiązuje do Roku Jubileuszowego. Na Jasną Górę piechurzy dotrą 14 sierpnia.