Gwiazdy siatkówki znowu odwiedzą Lublin przy okazji Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy gościć w naszym mieście i regionie tak utytułowane kluby – mówi Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.

– Jeżeli mówimy o mieście Lublin, jako o mieście sportu, oczywiście na pierwsze miejsce wysuwa się liczba podmiotów czy klubów w najwyższych klasach rozgrywkowych. Czy także osoby, sportowcy, którzy zdobywają najwyższe trofea, jeżeli chodzi o dyscypliny indywidualne. Czy na mistrzostwach świata, czy w ostatnich igrzyskach. Ale warto pamiętać o naszej strategii, którą przyjęliśmy przed laty. W mieście Lublin od ponad 15 lat jestem blisko związana ze sportem. Efekty przyniosła długofalowa inwestycja w sport, czy nawet na samym początku w zabawę wśród przedszkolaków, sport dzieci, wspieranie klubów, sportu akademickiego.

– Hasło „Lublin Miastem Sportu” niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność, bo to także dbałość o tych, którzy karierę sportową mają już za sobą. Takich przypadków mamy sporo i te osoby są przez nas, przez miasto, w różnych obszarach zagospodarowane. Ważna jest także dbałość o wybitnych sportowców, o to, żeby pamięć o nich cały czas była żywa. Pan Tomasz Wójtowicz to nie jest tylko wybitny sportowiec, ale to jest także honorowy obywatel naszego miasta, więc poprzez swoje działania, w różnych obszarach, robimy wszystko, żeby pamięć o panu Tomku nigdy nie ustała – zapewnia Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta Lublin.

Turniej zostanie rozegrany już po raz czwarty. Wcześniej zawody wygrywały: Bogdanka LUK, Saturnia Catania, a przed rokiem zespół z Perugii.

– Jesteśmy dumni, że od pierwszej edycji towarzyszymy temu wyjątkowemu wydarzeniu jako sponsor tytularny. Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to coś więcej niż turniej, to święto siatkówki, które łączy sportową rywalizację na najwyższym poziomie z wartościami, jakie reprezentował patron wydarzenia. Z każdą edycją obserwujemy, jak turniej zyskuje na randze, a Lublin staje się ważnym punktem na siatkarskiej mapie Europy. Cieszymy się, że jako firma głęboko zakorzeniona w regionie, możemy wspierać inicjatywy, które budują prestiż Lubelszczyzny i wzmacniają pozytywny wizerunek polskiego sportu. To dla nas nie tylko obowiązek, to prawdziwa przyjemność i powód do satysfakcji – wyjaśnia Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

Mecze będą rozgrywane w dniach 11-12 października. Bilety będzie można kupować dzisiaj od godz. 18 na portalu eventim.pl. Wszystkie spotkania będą również transmitowane na antenach Polsatu.