MŚ siatkarzy: Polska zaczyna turniej od meczu z Rumunią

W składzie reprezentacji Polski znaleźli się zawodnicy Bogdanki LUK, rozgrywający Marcin Komenda, atakujący Kewin Sasak i przyjmujący Wilfredo Leon. Selekcjoner Nikola Grbić zabrał do Azji także dwóch młodych graczy: środkowego Jakuba Nowaka i libero Maksymiliana Graniecznego. Zrezygnował z przyjmującego Bartosza Bednorza, a kontuzja kostki wykluczyła Aleksandra Śliwkę.

W pierwszej fazie Polska rywalizować będzie w grupie B, a oprócz Rumunii zagra także z Katarem (15 września) i Holandią (17 września). Najtrudniejszym rywalem będą Holendrzy. Mimo to, podopieczni Nikoli Grbicia nie powinni mieć problemów z wyjściem z grupy i to z pierwszego miejsca. Nasza reprezentacja uważana jest bowiem za głównego kandydata do mistrzostwa i z tą presją będzie musiała sobie poradzić. Celem jest wywalczenie medalu. Trzy lata temu Biało-Czerwoni zdobyli srebro. W finale w katowickim Spodku ulegli Włochom 1:3. Z kolei z dwóch wcześniejszym mundiali wracali jako mistrzowie. Obecnie Polska jest liderami światowego rankingu.

W mistrzostwach wezmą udział 32 zespoły. Oprócz Polski są też inne światowe siatkarskie potęgi: Włochy, Brazylia, USA czy Francja.

Po zakończeniu rywalizacji grupowej do następnej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Polska grupa trafi na grupę G, w której grać będą Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na 20-23 września. Ćwierćfinały odbędą się 24-25 września, półfinały 27 września. Spotkania o medale – dzień później.

Grupy mistrzostw świata siatkarzy:

Grupa A: Filipiny, Iran, Egipt, Tunezja. Grupa B: Polska, Holandia, Katar, Rumunia. Grupa C: Francja, Argentyna, Finlandia, Korea Południowa. Grupa D: USA, Kuba, Portugalia, Kolumbia. Grupa E: Słowenia, Niemcy, Bułgaria, Chile. Grupa F: Włochy, Ukraina, Belgia, Algieria. Grupa G: Japonia, Kanada, Turcja, Libia. Grupa H: Brazylia, Serbia, Czechy, Chiny.

Terminarz grupy B:

13 września: Holandia – Katar (godzina 12) * Polska – Rumunia (15.30) * 15 września: Holandia – Rumunia (12) * Polska – Katar (15.30) * 17 września: Katar – Rumunia (4.30) * Polska – Holandia (12).

Reprezentacja Polski siatkarzy na mistrzostwa świata na Filipinach:

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Szymon Jakubiszak, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak. Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak.