Start i Torpeda łączą siły

MKS Start S.A. Lublin podpisał umowę o współpracy z Klubem Sportowym Torpeda Lublin. Ma ona objąć szkolenie, wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy sportowe, treningi, udział w turniejach oraz możliwość kontynuowani koszykarskiego rozwoju zawodników KS Torpeda w barwach MKS Start Lublin. Dla Torpedy, która funkcjonuje od 2018 r., to szansa na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju tego bardzo ambitnego projektu. Z kolei Start uzyska w ten sposób możliwość dostępu do dużej grupy utalentowanych lublinian, którzy trenują w strukturach Torpedy.
- Pomysł na współpracę pojawił się dwa miesiące temu. Gdy ze strony Startu padła taka propozycja, absolutnie nie mogliśmy odmówić wicemistrzowi Polski. Tym bardziej że w naszym klubie posiadamy wielu wyróżniających się zawodników, którym chcemy zapewnić przyszłość. W ramach umowy zamierzamy szkolić tych chłopców do 17 roku życia, a następnie przekazywać ich do Startu - powiedział Mariusz Kaźmierczak, prezes KS Torpeda.
- Chcemy poszerzać swoją ofertę dla wszystkich dzieci uprawiających koszykówkę i zachęcać mniejsze kluby do współpracy. Cieszymy się, że Mariusz Kaźmierczak przystał na naszą ofertę, dzięki czemu młodzież będzie mogła płynnie przechodzić z KS Torpeda do Startu i dalej się rozwijać, bo to jest najważniejsze - przyznał Arkadiusz Pelczar, prezes MKS Start S.A. Lublin.