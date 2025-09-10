Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Motor Lublin z drugim miejscem na własnym torze

Młodzi żużlowcy Motoru chcieli wykorzystać znajomość własnego toru i przystąpili do zawodów z dużym animuszem. Po pierwszej serii startów lublinianie mieli na koncie sześć punktów (trzy z nich zdobył Dawid Cepielik) i zajmowali drugie miejsce, za Orlen Cellfast Wilkami Krosno.

W drugiej serii startów po „trojkę” sięgnął Michał Psiuk, a po dwa punkty dołożyli Cepelik i Bartosz Jaworski. Później Maksymilian Pawełczak stoczył zaciętą walkę z Bartoszem Bańborem. Przez moment junior Motoru był nawet na prowadzeniu, ale tuż przed metą przytrafił mu się defekt.

W gonitwach dziewiątej i 10. gospodarzom nie udało się poprawić punktowego dorobku. Niemoc w 11. wyścigu przełamał Cepielik, który kolejny raz dojechał do mety jako pierwszy. Niebawem trzy „oczka” miejscowym zapewnił także Bańbor. To sprawiło, że przed trzecią serią startów Motor miał 21 punktów i tracił tylko dwa do liderującej drużyny z Krosna. W biegu 14. po raz drugi trzy punkty wywalczył Psiuk, a dwie gonitwy później wygraną zanotował Bańbor i losy zawodów nadal pozostawały nierozstrzygnięte.

W 17. biegu Bartosz Jaworski zmniejszył stratę Motoru do Krosna do zaledwie jednego oczka. Końcówka należała jednak do ekipy z Podkarpacia, która powiększyła przewagę i ostatecznie wygrała z Motorem różnicą sześciu punktów.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W LUBLINIE

I. Orlen Cellfast Wilki Krosno (40 pkt)

13. Jakub Wieszczak (1,3,3,1,3) 11

14. Piotr Świercz (3,1,3,3,3) 13

15. Oskar Kręglicki (2,0,1,1,1) 5

16. Szymon Bańdur (2,2,2,2,3) 11

20. Arkadiusz Kordek nie startował

II. Motor Lublin (34 pkt)

1. Bartosz Bańbor (1,d,3,3,2) 9

2. Dawid Cepielik (3,2,3,0,0) 8

3. Bartosz Jaworski (2,2,0,1,2) 7

4. Michał Psiuk (0,3,2,3,2) 10

III. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (30 pkt)

9. Bartosz Nowak (1,1,2,2,w) 6

10. Kacper Andrzejewski (0,3,1,2,1) 7

11. Jan Rompkowski (-,-,w,2,0) 2

12. Adam Putkowski (1,0,-,-,-) 1

19. Maksymilian Pawełczak (3,3,2,3,3) 14

IV. Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Leszno (15 pkt)

5. Marcel Juskowiak (2,1,1,0,u/-) 4

6. Filip Gano (d,w,0,1,0) 1

7. Emil Konieczny (3,1,1,0,2) 7

8. Kuba Wojtyńka (0,2,0,0,1) 3