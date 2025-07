Innpro ROW Rybnik - Orlen Oil Motor Lublin [na żywo]

BIEG 2 -

Kacper Tkocz

Wiktor Przyjemski

Paweł Trześniewski

Bartosz Bańbor

BIEG 1 - 4:2

Jack Holder 3

Chris Holder 2

Dominik Kubera 1

Jesper Knudsen 0

Pierwszy bieg i od razu pojedynek braci Holderów. Jack poszedł na łokcie ze swoim starszym bratem i objął prowadzenie, a potem zbudował przewagę. Jeden punkt dokłada Kubera

W Lublinie Orlen Oil Motor wygrał 63:27. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się już niebawem

Próba toru zakończona. Wylosowano I zestaw startowy. Za chwilę pierwszy bieg!

Rozpoczęła się próba toru

- Najważniejsze jest dla nas to, żeby dzisiaj znaleźć jak najlepsze ustawienia. Zawodnicy mają swoje pomysły i rozmawiają ze sobą. Pierwszy wyjazd na tor zawsze jednak jest pewną niewiadomą, a potem wprowadza się korekty - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Plandeka zdjęta. Trwa kosmetyka toru w Rybniku

- Wygranego składu się nie zmienia. Dzisiaj będziemy rywalizować z zespołem, który nie ma słabych punktów. Dlatgo podejdziemy do tego spotkania z mniejszym stresem niż do innych spotkań - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Piotr Żyto, trener Inpro ROW.

- Próba toru zaplanowana jest na godzinię 19 - przekazał Orlen Oil Motor za pośrednictwem swojego konta na facebooku

Rozpoczęło się ściąganie plandeki

Niebawem organizatorzy będą zdejmować z toru plandekę

Deszcz przestał padać

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to mecz powinien się rozpocząć około godziny 19.

- Za około 30-40 minut ma przestać padać deszcz. Jeśli tak się stanie to zostanie zdjęta plandeka i przygotowanie toru do zawodów. Oczywiście nie będzie próby toru i prezentacji - powiedział w rozmowie z Eleven Sports 1 Michał Sasień, sędzia zawodów. - Tor jest dobrze przygotowany, bo mieliśmy okazję mu się przyjrzeć na okolo dwie godziny przed meczem - dodał arbiter.

Opady w Rybniku zaczynają słabnąć. Kiedy to nastąpi plandeka ma zostać zdjęta i organizatorzy będą dążyć do tego by spotkanie się odbyło

Nadal nie mamy dobrych wieści. Na torze wciąż leży plandeka. Jeśli w ogóle się odbędzie, to nastąpi to z opóźnieniem. Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość. Niebawem powinny zapaść jakieś konkretne decyzje

Nad stadionem w Rybniku rozpętała się ulewa

Na nieco ponad godzinę przed planowanym startem spotkania na rybnickim torze wciąż leży plandeka. A to nie zwiastuje nic dobrego. Tym bardziej, że niebo nad stadionem jest mocno zachmurzone

Innpro ROW: 9. Chris Holder * 10. Gleb Czugunow * 11. Jesper Knudsen * 12. Maksym Drabik * 13. Rohan Tungate * 14. Paweł Trześniewski * 15. Kacper Tkocz * 16. Kacper Pludra.

Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder * 2. Fredrik Lindgren * 3. Dominik Kubera * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Bartosz Jaworski