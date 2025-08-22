Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
Jak Orlen Oil Motor poradzi sobie w Grudziądzu bez swojego najlepszego juniora?

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A

Kilka dni temu Wiktor Przyjemski w lidze szwedzkiej uległ poważnemu wypadkowi. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin jest już na szczęście po operacji i zapowiedział, że zrobi wszystko by jeszcze w tym sezonie wsiąść na motocykl. Dzisiaj wieczorem będzie wspierał swoich kolegów w nieco inny niż zwykle sposób, a kibice zadają sobie pytanie, jak drużyna poradzi sobie bez swojego najlepszego juniora.

Wiktora Przyjemskiego czeka kilka tygodni przerwy
Wiktora Przyjemskiego czeka kilka tygodni przerwy (fot. Orlen Oil Motor Lublin)

Przypomnijmy, że we wtorek podczas meczu ligi szwedzkiej junior lubelskich „Koziołków” wjechał z impetem w dmuchaną bandę. Chociaż pierwsze doniesienia mówiły, że nie doznał poważniejszych urazów, to kolejne badania niestety potwierdziły obawy lubelskich kibiców.

Zawodnik przeszedł operację i chce jak najszybciej wrócić do pełni sił. – Jestem już po operacji kostki przyśrodkowej, zabieg przebiegł pomyślnie. Ogromne podziękowania kieruję do dr. Pawła Polaka i całego zespołu medycznego za profesjonalną pomoc i opiekę. Czuję się dobrze i skupiam się teraz na rehabilitacji, żeby wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie – napisał Przyjemski.

Przyjemski to bezapelacyjnie najlepszy junior w Polsce. W tym sezonie 20-latek osiągnął kapitalną formę. Do tej pory może się pochwalić średnią biegową 2,200 punktu. A ta daje mu siódme miejsce na liście klasyfikacyjnej przed takimi zawodnikami, jak: Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen, Leon Madsen, Piotr Pawlicki czy Dominik Kubera.

W piątek trener Kuciapa nie będzie mógł jednak liczyć na swojego asa, w tej sytuację formację juniorską poprowadzą: Bartosz Bańbor oraz Bartosz Jaworski.

Po słabym początku sezonu ten pierwszy w ostatnich tygodniach spisuje się znacznie lepiej. W pięciu poprzednich występach zdobywał po kolei: sześć, pięć, sześć, trzy i znowu sześć punktów.

Mecz w Grudziądzu będzie dużym wyzwaniem dla drugiego z młodych graczy ekipy z Lublina. Jaworski w tym sezonie zapisał na swoim koncie pierwsze punkty w PGE Ekstralidze. Świetnie spisuje się w rozgrywkach U24, a teraz dostanie poważną szansę w fazie play-off.

Wielu kibiców zadaje sobie pewnie pytanie, jak "Koziołki" wypadną bez Przyjemskiego. Przekonamy się dzisiaj wieczorem. Tradycyjnie zapraszamy na nasz portal na relację na żywo ze spotkania w Grudziądzu. Początek zawodów o godz. 20.30.

W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach?

Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę w play-offach meczem w Grudziądzu

Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin wiktor przyjemski

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [na żywo]

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [na żywo]

O godzinie 20.30 w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz
Wiktora Przyjemskiego czeka kilka tygodni przerwy

Jak Orlen Oil Motor poradzi sobie w Grudziądzu bez swojego najlepszego juniora?

Kilka dni temu Wiktor Przyjemski w lidze szwedzkiej uległ poważnemu wypadkowi. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin jest już na szczęście po operacji i zapowiedział, że zrobi wszystko by jeszcze w tym sezonie wsiąść na motocykl. Dzisiaj wieczorem będzie wspierał swoich kolegów w nieco inny niż zwykle sposób, a kibice zadają sobie pytanie, jak drużyna poradzi sobie bez swojego najlepszego juniora.
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

