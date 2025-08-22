Jak Orlen Oil Motor poradzi sobie w Grudziądzu bez swojego najlepszego juniora?

Przypomnijmy, że we wtorek podczas meczu ligi szwedzkiej junior lubelskich „Koziołków” wjechał z impetem w dmuchaną bandę. Chociaż pierwsze doniesienia mówiły, że nie doznał poważniejszych urazów, to kolejne badania niestety potwierdziły obawy lubelskich kibiców.

Zawodnik przeszedł operację i chce jak najszybciej wrócić do pełni sił. – Jestem już po operacji kostki przyśrodkowej, zabieg przebiegł pomyślnie. Ogromne podziękowania kieruję do dr. Pawła Polaka i całego zespołu medycznego za profesjonalną pomoc i opiekę. Czuję się dobrze i skupiam się teraz na rehabilitacji, żeby wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie – napisał Przyjemski.

Przyjemski to bezapelacyjnie najlepszy junior w Polsce. W tym sezonie 20-latek osiągnął kapitalną formę. Do tej pory może się pochwalić średnią biegową 2,200 punktu. A ta daje mu siódme miejsce na liście klasyfikacyjnej przed takimi zawodnikami, jak: Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen, Leon Madsen, Piotr Pawlicki czy Dominik Kubera.

W piątek trener Kuciapa nie będzie mógł jednak liczyć na swojego asa, w tej sytuację formację juniorską poprowadzą: Bartosz Bańbor oraz Bartosz Jaworski.

Po słabym początku sezonu ten pierwszy w ostatnich tygodniach spisuje się znacznie lepiej. W pięciu poprzednich występach zdobywał po kolei: sześć, pięć, sześć, trzy i znowu sześć punktów.

Mecz w Grudziądzu będzie dużym wyzwaniem dla drugiego z młodych graczy ekipy z Lublina. Jaworski w tym sezonie zapisał na swoim koncie pierwsze punkty w PGE Ekstralidze. Świetnie spisuje się w rozgrywkach U24, a teraz dostanie poważną szansę w fazie play-off.

Wielu kibiców zadaje sobie pewnie pytanie, jak "Koziołki" wypadną bez Przyjemskiego. Przekonamy się dzisiaj wieczorem. Tradycyjnie zapraszamy na nasz portal na relację na żywo ze spotkania w Grudziądzu. Początek zawodów o godz. 20.30.